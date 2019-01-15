Öğrencinin notuyla başlayan resmi yazışmalar üniversiteyi karıştırdı: Bölüm başkanıyla öğretim üyesi birbirine girdi

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Cengiz Fedakar ile Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan arasında bir öğrencinin notu nedeniyle başlayan karşılıklı resmi yazışmalar, aralarında 'gayri ahlaki', 'ahlaksız', ' 'ş.....z', terör örgütü FETÖ'nün de geçtiği suçlamalara dönüştü.
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Cengiz Fedakar ile Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan'ın bir öğrencinin girdiği sınavda aldığı 85 notunun sisteme 25 olarak işlenmesiyle başlayan kurum içi resmi yazışmaları, karşılıklı suçlamalara dönüştü.
Fedakar, bölüm başkanlığına gönderdiği yazıda öğrencinin mağdur olmaması için notunun düzeltildiğini bildirdi. Hunkan ise öğrencinin sınav kağıdının da gönderilmesini istedi. Fedakar, bölüm başkanının mevzuatta olmamasına rağmen öğrencinin sınav kağıdının istenmesinin işi sürüncemede bıraktığını ve öğrencinin mağdur olduğunu belirten yazı ile cevap verdi.
Bunun üzerine Hunkan yeni bir yazı yazarak, telefonla aranan Fedakar'dan "Gerek kalmadı, hallettik" cevabı alındığını ifade ederek, "Dekanlığa sevk edilseydi öğrencinin notu 25 yerine 85 olarak değiştirilebilecekti. Bu durum, bölüm başkanlığımızı bu konuların istismar ve bir öğretim üyesine yakışmayan gayri ahlaki durumlar olabileceği düşüncesine sevk etmiştir" dedi.
'ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE MADDİ KAZANÇ' İDDİASI
Fedakar da "Gayri ahlaki" denilmesine tepki gösterip, şahsını rencide etmeyi, itibarsızlaştırmanın hedef alındığını belirterek, şöyle yanıt verdi:
"Gayri ahlaki kavramını, bölümümüze ÖYP kapsamında yerleştirilen 6 adet araştırma görevlisinin doktora öğrenimleri sonrası işlerine son veren Tarih Bölümü Kurulu kararına imza atanların vicdanında mı arayalım? 2010-2011 yılı öğretim yılı güz yarı yılında Büyük Selçuklu Tarihi 1 dersini alan 136 öğrenciden 126'sını yaz okuluna bırakarak öğrenciler üzerinden maddi kazanç temin eden öğretim üyesinin karakterinde mi arayalım? Lisansüstü öğretimde öğrencilerin ders seçim aşamasında iradelerine müdahale edilerek seçtiklerin dersin çıkartılarak/çıkartılmaya çalışılarak kendi istedikleri öğretim üyelerinin derslerini seçmeye zorlayan Anabilim Dalı Başkanı'nın şahsiyetinde mi arayalım? Zorunlu derslerin örgün öğretimini başka bir öğretim elemanına verip, ikinci öğretimini kendisine alan, seçmeli derslerin örgün öğretimini ders havuzuna koymayıp, sadece ikinci öğretimini açan öğretim üyelerinin maddi hırsında mı arayalım? Tüm bu suallerin cevabının gayri ahlaki kavramının anlamı muhatabında vücut bulacaktır. Bu sebeple tarafıma yöneltilen itham sahibine iade edilir."
FETÖ SUÇLAMASI: 'ESKİ SAHİBİNİ ISIRDIN VE DÜŞMAN OLDUN'
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hunkan, Dr. Fedakar'a gönderdiği yazıda, hakkındaki suçlamalarına cevap verip, karşı suçlamalarda bulundu. Hunkan, "Seni acınacak durumdan alıp hak etmediğin bugünlere getiren eski sahibini 'hocanızı, babanızı', tabiri caizse ısırdın ve düşman oldun. Etrafında bazıları ihraç edilmiş, bazıları kendilerini kurtarma peşinde, şimdi dilini uzatmışsın, 'gayri ahlaki kavram' arayışı kılıfıyla şahsıma bir sürü hakaretler ediyorsun. İlgili yazınızda yer alan hakkındaki iddia ve hakaretlerinize yasal hakkım mahfuz olmak üzere, ahlaksızlığı nerede aranan hususu ilgi yazında aradığın numara sırasına göre aşağıda yer almaktadır" dedi.
Hunkan, yazısında şu ifadelere de yer verdi:
"Şimdi sen, 'öğrenci üzerinden maddi kazanç temin eden öğretim üyesini' kendinde ara. Bu iftiranla sen karaktersiz, ahlaksız ve ş…..n. Zira iddia sahibi, iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Sana şayet bu aklı veren veya buna inanan etrafında başka avenen varsa, ispatlamazlarsa onlar da ahlaksız ve ş…dirler. Hani kapalı kapılar ardında lise halinde seçtiğiniz öğrencilerin notlarını çan eğrisine rağmen yüksek tutup, orada burada kadroya sokmaya çalıştıklarınız var ya? Bazı öğrenciler nasıl mezun edildi acaba, onlar FETÖ'cü müydü? Bilhassa hain darbe öncesinden itibaren 2010 arasını, kapalı kapılar arkasında şahit oldukların ve bildiklerinle birlikte bir an için dürüst ol, etrafına bir bak, kendin ve yandaşların açısından bir sor, sorgula."
'ÖĞRENCİNİN SINAV KAĞIDINI İSTEMEYE HAKKI YOKTU'
Bunun üzerine Fedakar, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Hunkan hakkında suç duyurusunda bulundu.
Fedakar, "Bu olayın başlama sebebi, vize sınavları sonrası öğrencilere beklemediği notu alan var mı diye sorduğumda öğrencilerden birinin notunun sisteme yanlış girildiği fark edildi. 85 yerine 25 yazılmış. Ben bunu kişisel irademle değiştirmeye karar verdim. İlgili formu doldurup bölüm başkanlığına verdim. Fakat bölüm başkanlığı mevzuatta olmamasına rağmen öğrencinin sınav kağıdını da istedi benden. Ben de vermedim. Çünkü ona hakkı yoktu. Bu mevzular üzerine olay uzadı ve hakaret dolu kişisel yazışmalara dönüştü. Bu yapılandan dolayı beni 'gayri ahlakilik' ile suçladı. Bu şekilde yazdığı bir yazıyı tüm öğretim üyelerine de dağıttı. Ben de 'gayri ahlakilik' tanımını ve onların daha önce bölümde yaptığı uygulamaları örnek göstererek cevap yazdım. Onun üzerine bu tür hakaret dolu yazılar yazmaya devam etti bana. Bundan sonra hakkımı yargı yoluyla aramaya karar verdim" dedi.
'DAHA ÖNCE DE FETÖ'YLE İLGİLİ İFTİRA ATILMIŞTI'
Bölüm başkanının daha önce de kendisini FETÖ'cü olmakla suçladığını öne süren Fedakar, "Bölüm başkanımız imza yetkisini kullanarak resmi yazışma üzerinden bana hakaret dolu yazılar iletti. Ben de bu durumu adli makamlara taşımaya, hakkımı aramaya karar verdim. Daha önce bana FETÖ'yle ilgili bir iftira atılmıştı. Bununla ilgili zerre kadar ilgim olmadığı için takipsizlik kararı verilmişti. Ona rağmen bana FETÖ ithamında bulunmakta. Ayrıca yine burada ifade edemeyeceğim hakaret dolu bir üslupla resmi yazıyla bana hakaret etti. Neden yaptığını tam olarak bilemiyorum. Bana karşı bir baskı var. Üzerimdeki dersler alındı. En son yine bir dersim daha alındı. Şu anda sadece bir dersim kaldı. Daha önceden vermekte olduğum Osmanlıca dersini üzerimden aldılar ve bölümde sadece 1. sınıfta Osmanlıca okutulur hale geldi. Tarih bölümü mezunu öğrencilerimiz son sınıfa geldiğinde Osmanlıcayı unutur hale gelerek mezun oluyorlar" ifadesini kullandı.
Hunkan ise olayın adli makamlara intikal ettiğini belirterek, konuyla ilgili bir açıklama yapmayacağını söyledi.
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