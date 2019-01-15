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15:18 15 Ocak 2019
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    Antalya'da kediye işkence: Naylonu eritip gözlerine damlattılar

    Antalya'da kediye işkence: Naylonu eritip gözlerine damlattılar

    DHA
    Türkiye
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    Antalya'da, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce mezarlıkta kedinin gözlerine ve ağzına yakılan naylon damlatıldı. Ağır yaralanan kedi tedaviye alındı.

    kedi, işkence
    © Fotoğraf : DHA
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    Kent merkezindeki Andızlı Mezarlığı'nda gezinen kedinin bakımını, çevre esnafı üstlendi. Esnaf, iki gündür kediyi göremeyince mezarlıkta hayvanı aramaya çıktı. Esnaf kısa süreli aramanın ardından kediyi, gözleri, ağzı ve vücudunun çeşitli yerleri yakılmış halde buldu.

    Kedi için esnaf Büyükşehir Belediyesine haber verdi. Gelen ekipler tarafından hayvan ambulansıyla barınağa götürülen kedide ağır derece yanık tespit edildi. Burada tedaviye alınan kedi için hayvanseverler de harekete geçti.

    YARALANAN KEDİNİN DURUMU AĞIR

    Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, kedinin durumunun ağır olduğunu belirterek, enfeksiyon kapmaması için özel kliniğe götürmek üzere barınağa başvurduklarını söyledi. Arife Yanık, kediyi, iyileşmesinin ardından sahiplendirmeye çalışacaklarını anlattı, hayvana bu işkenceyi yapanların yakalanması için çağrıda bulundu.

    Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, patileri kesilmiş ve yakılarak öldürülmüş kedi bulundu. Yapılan incelemede kedinin bir gün önce telef olduğu tespit edildi.
    © AA / Lapseki ve Çardak Hayvanları Koruma Derneği
    Çanakkale'de patileri kesilmiş ve yakılarak öldürülmüş kedi bulundu

    'TAM ANLAMIYLA İŞKENCE YAPILMIŞ'

    Arife Yanık, "Naylon yakılıp ondan sonra kedinin gözleri ve ağzı başta olmak üzere vücuduna damlatılmış. Tam anlamıyla işkence yapılmış" dedi.

    Mezarlıklardaki güvenliğinin artırılmasını isteyen Arife Yanık, "Mezarlıklarda güvenlik kameraları bulundurulsa kimse böyle bir şey yapmaya cesaret edemez. Belediyemizi bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

    Etiketler:
    Kediye işkence, Antalya Candostları Koruma Derneği, Arife Yanık, Andızlı Mezarlığı, Antalya, Türkiye
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