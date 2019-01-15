Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili Dikmen kendinden geçti

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin bugünkü grup toplantısında 31 Mart yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını tanıtmaya devam etti.
Akşener, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Cihan Kolip'i, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Serdar Kaman'ı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Oğuz Şimşek'i, Kastamonu Belediye Başkanlığı'na Levent Dikmen'i, Ağrı Belediye Başkanlığı'na Taner Söylemez'i, Rize Belediye Başkanlığ'na Yakup Özkan'ı aday gösterdiklerini açıkladı.
#iyiparti Kastamonu belediye başkanı adayı Levent Dikmen meclisi coşturuyor 😂😂 @iyiparti @meral_aksener pic.twitter.com/a3YxdMbRPH— Komik mi? (@bndbilemiyorum) 15 января 2019 г.
Akşener, ismini okuduğu belediye başkan adaylarını tek tek kürsüye davet etti. Kastamonu adayı Levent Dikmen, bozkurt işareti yaparken ilginç görüntüler oluşturdu.
Adeta kendinden geçen Dikmen'in hareketleri Akşener'i kahkahalara boğarken, salonu da coşturdu.
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