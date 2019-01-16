AK Partili Atlı, seçime bağımsız giriyor: Yüzde 70 halk oylamasına rağmen aday gösterilmedim

Elazığ'da Keban ilçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı, partisi AK Parti'den aday gösterilmeyince bağımsız aday olarak seçimlere girmeye karar verdiğini bildirdi. Atlı aday gösterilmemesiyle ilgili olarak, "Her zaman reisimizin yanındayım. O bizim başımızın tacı. Yüzde 70 halk oylamasına rağmen aday gösterilmedim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk başörtülü kadın belediye başkanı olarak bilinen ve geçen dönem AK Parti'den Keban Belediye Başkanı seçilen Fethiye Atlı, 2019 yerel seçimleri için aday gösterilmedi.

Başkan Atlı bunun üzerine hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı hem de bağımsız aday olarak seçimlere girmeye karar verdiğini bildirdi.

'ALINAN KARARA ÜZÜLDÜM'

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Belediye Başkanı Fethiye Atlı, "Her zaman reisimizin yanındayım. O bizim başımızın tacı. Partime kırgınlığım ve küskünlüğüm yok. Sadece alınan karara üzüldüm. Keban'da yapılan ankette yüzde 70 halk oylamasına rağmen aday gösterilmedim. Bundan dolayı üzüldüm. Bağımsız aday olmayı vatandaşların isteği üzerine oldum. Cumartesi'den beri beni arıyorlar. Ailem ve çevrem destek olacağını söyledi. Başka partiden de teklif geldi ama kabul etmedik. Allah'ın yardımı ve Keban halkını desteği ile kazanacağız. Gönül isterdi ki yine partimden devam edeyim ama olmadı. Hemşehrilerimi kırmayarak onların kararı ile aday oldum. İnşallah sonu hayırlı olur" dedi.