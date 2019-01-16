İhtiyacı olana ücretsiz ehliyet hazırlığı eğitimi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde genç iş adamı Ömer Faruk Topdemir, eşine az rastlanan bir uygulamayı yürütüyor. Topdemir, sahip olduğu sürücü kursunun ofisine ‘Askıda ehliyet' yazısı asarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ehliyet eğitimi verdiklerini kaydetti.

Başak Mahallesi'nde sürücü kursu işletmeciliği yapan 27 yaşındaki genç iş adamı Ömer Faruk Topdemir, iş yerlerinde 'ehliyeti olan elemanlara ihtiyaç duyurulur' ilanlarını görünce aklına böyle bir proje geldiğini anlatarak, "Kaymakamlıktan ihtiyaç sahibi olduğunu belgeleyen kişiler kısa sürede sınava girip ehliyeti almaya hak kazandıktan sonra ücretsiz bir şekilde ehliyetlerini almaya başladı" dedi. Sürücülü iş arayanların çok mutlu olduğunu söyleyen Topdemir, projenin devam edeceğini açıkladı.

‘KAYMAKAMLIK ŞARTI ARIYORUZ'

Bir senedir ‘Askıda Ehliyet' projesini sürdürdüğünü kaydeden Topdemir, "Bazen yolda yürürken iş ilanları dikkatimi çekiyordu. Sürücü kursu işletmeciliği yaptığımız için tırnak içinde ki ehliyet ibaresi dikkatimden kaçmıyordu. Bu olay birkaç kez cereyan edince bu projeyi başlattım. İyi ki de başlatmışım. Örneğin dün biri aradı, ‘Ağabey işe gireceğim ama ehliyetim yok, ancak ehliyetli birini işe almak istiyorlar' dedi. Kaymakamlığımıza yönlendirdim ihtiyaç sahibi olduğunu ibraz eden bir belge getirmesi halinde ehliyetini ücretsiz vereceğiz. Kaymakamlık şartı arıyoruz, çünkü maalesef ihtiyacı olmamasına rağmen bu durumu suiistimal edenler oluyor ama biz buna rağmen projemizi sürdürmek konusundan kararlıyız " ifadelerini kullandı.

Projeden çok memnun olduklarını belirten iş arayanlar ise "Hayır yapmak çok güzel. Keşke herkes iş arayanlara bu şekilde destek olsa. iş arayanlar olarak biz de ihtiyaç sahibi olanlara imkanlar dahilinde destek olmaya gayret ediyoruz. Bu konuda bizlere ciddi destekleri olan, Ömer Faruk Topdemir Bey'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.