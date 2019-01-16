Özhaseki: ABD'ye kadar arayıp 'Elinizde bant, ses kaydı var mı?' diye sorduklarını biliyorum

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki, "Belli grupların ABD'ye kadar arayıp 'Elinizde bant, ses kaydı var mı?' diye sorduklarını biliyorum" dedi. Kimseyle kavgası olmadığı söyleyen Özhaseki, "Prensiplerimi anlattıkça 'Melih Bey'e cevap veriyor' diyorlar. Fitne ateşi yakmak için uğraşmasalar iyi olur" ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde televizyon, gazete ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Özhaseki, yerel seçim çalışmaları hakkında bilgi vererek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yerel seçimler için BBP ile görüştüklerini anlatan Özhaseki, "Cumhur İttifakı içerisinde AK Parti ve MHP yer aldığı gibi bizimle aynı paralelde düşünen BBP ile de beraber olmak istiyoruz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten ifade ettiler. Herhalde görüşmeler akşam sabah biter diye düşünüyorum" dedi.

Kampanyalarını MHP'li vekillerle birlikte yürüttüklerini söyleyen Özhaseki, bazı partilerin hâlâ eski model işlerle uğraşmaya devam ettiğini ileri sürerek, şöyle konuştu:

"Özellikle bizim ana muhalefet hiç değişmiyor. Bu konuda algı operasyonu çekmeye de devam ediyorlar. Anketler yayınladıklarını söylüyorlar. Belirli, kendilerine has basın yayın organlarında yayınladıkları o anketlerde çok daha gerilerde olduğumuzu söyleyeme çalıyorlar. Kendi adaylarının, tutmayan adaylarının tuttuğunu ifade etmeye, parlatmaya çalışıyorlar. Bütün bunlara şahit oluyoruz. Kayseri'ye kadar ekip gönderdiler. Orada kendilerine has, yakın gazetecileri buldular. Partilerine gittiler. ‘Haseki'nin ne açığı var, acele bize söyleyin, nerelerden vurabiliriz' dediler. Ben, belli grupların ABD'ye kadar arayıp, 'elinizde bant var mı, bir şey diyor musunuz, ses kaydı var mı?' diye sorduklarını biliyorum. Arife tarif gerekmiyor. Kimlerin yaptığını tahmin edersiniz."

'ÜZÜLDÜĞÜM BİR ŞEY VAR, 'MELİH BEY'E CEVAP VERİYOR' DİYORLAR'



Özhaseki, "Şehirde farklı kesimlerin de sesini dinleyecek bir yönetim modeli ortaya koyma açısından en vaat ediyorsunuz?" sorusu üzerine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemdeki yönetim anlayışını anlattı.

Sivil toplum örgütleriyle görüşmeden hiçbir kesim hakkında karar vermediğini vurgulayan Özhaseki, bunu yapınca rahat ettiğini, destek gördüğünü, insanların bakışının değiştiğini ifade etti.

Özhaseki, şeffaf bir yönetim anlayışı sergilediğini, ihaleleri dahi canlı yayınladığını aktararak, "Ancak üzüldüğüm bir şey var, televizyonlarda ben bu prensiplerimi anlattıkça, 'Bak gördün mü, Melih Bey'e cevap veriyor' diyorlar. Bundan da son derece üzülüyorum. Böyle bir fitne ateşi yakmak için uğraşanlar da şahsen uğraşmasalar iyi olur. Benim kimseyle bir kavgam yok. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklı" diye konuştu.

'HÜKÜMETİ İYİ TANIYORUM, SİYASET AYAĞINI İYİ BİLİYORUM'

Ankara'nın her işte, her sektörde 'şampiyonlar ligi'nde olması gerektiğini belirten Özhaseki, "Ankara'mızı başkente yakışır bir vaziyette, ticaretinde, sanayisinde ve benzer bir çok alanda en önde güreşen ve birinci olan bir kent yapabiliriz" dedi.

Belediyelerin, Ankara gibi büyük illerde ortaya konulan projelerin tamamını finanse edebilme kabiliyetinin olmadığına işaret eden Özhaseki, "Belli bütçeleriniz vardır, bir kısmını da hükümetin üstlenmesi gerekir. İşte o hükümet nezdindeki işlerin de sürdürülebilmesi adına bir tecrübem var. Hükümeti iyi tanıyorum. Siyaset ayağını iyi biliyorum. İlişkilerimi de iyi kurarak inşallah birçok projeyi de bakanlıklarımız nezdinde takip edip bunları ben yaparım diye düşünüyorum. Ayrıca kimseyle kavgam olmaz. Siyasetin içinde aktör olmam. Sadece hizmetlerimle konuşurum" ifadelerini kullandı.

Ankara'ya yaptığı birçok hizmet olduğunu aktaran Özhaseki, Ankara'nın 1/100 binlik planlarını çalıştığını, kentsel dönüşümle ilgili 9 ana bölgede yenileme projelerine imza attığını, Mogan Gölü için bakanlığı döneminde önemli bir bütçe ayırarak gölü bataklık olmaktan kurtardıklarını anlattı.

'ERDOĞAN'A SÖZ VERDİM, BİR-İKİ AY İÇİNDE TEMELİ ATILACAK'



© AA / Sercan Küçükşahin AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki: İlk yapacağımız işlerden birisi 24 saat açık kütüphane

Bugünlerde bile iki önemli projeye imza atmaya çalıştığını dile getiren Özhaseki, "Ankaragücü maçlarını dışarıda yapıyor. Eryaman Stadı bitmiş fakat içindeki ihtilaflar çözülmediği için Ankaragücü değişik şehirlere gitmek zorunda. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Belediye, müteahhit firma tarafıyla görüştüm. Bir komisyon oluşturup, ihtilafları çözüp, ikinci yarıda inşallah Ankaragücü'nü Ankara'da maç yapar hale getirdik. Bu bir idareciliktir, ben bunu yaptım. Önümüzdeki ilk maçından itibaren inşallah Ankaragücü maçlarını Eryaman'da oynayacak" ifadelerini kullandı.

Özhaseki, ikinci projenin ise 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yapılacak spor kompleksi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz verdiği için bir-iki ay içinde temelinin atılacağını söyledi.

Özhaseki, daha önce açıkladığı Ankara projeleriyle ilgili bir sunum yaptı.

'ÖĞRENCİ BİLET FİYATLARI, TAM BİLETİN YARISI OLMALI'

Ankara'daki su faturalarının yüksek geldiği belirtilerek, su konusunda bir vaadinin olup olmayacağına yönelik soru üzerine Özhaseki, Ankara'daki su fiyatlarının indirilmesinin üzerinde uzun süredir çalışıldığını söyledi.

© AA / Ali Balıkçı Ankara'da kredi kartıyla toplu ulaşım dönemi başlıyor

Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin su fiyatlarında yüzde 30 indirime gittiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde Gerede suyu da devreye girdikten sonra bir hesap daha yaparız. Ancak şimdilik böyle bir hesap doğru olarak gözüküyor" yorumunu yaptı.

Öğrencilerin ulaşıma verdiği ücretlere ilişkin soru üzerine Özhaseki, "Orada yapılması icap eden öğrenci taşımalarının normal tam bilet fiyatlarının yarısı olmasıdır. Şu anda 2,5 lira civarında tam bilet fiyatı var. 1,75 lira gibi öğrenci fiyatları. Bunu da yarıya düşürmek doğru diye düşünüyorum. İnşallah belediyemiz bugünlerde bir karar alır, bunu da yapar. Öyle ümit ediyoruz. Çünkü benim mühür elimde değil şimdi. Ben sadece tavsiye edebilirim. Mustafa Bey arkadaşımıza rica edebilirim. İnşallah o da yaparsa bundan büyük bir mutluluk duyarız" dedi.

'ANKAPARK BAHARDA HİZMET VERMEYE BAŞLAR'

Ankapark'ın ne zaman açılacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Özhaseki, dünyanın en önemli merkezlerinde böyle projelerin olduğunu hatırlattı. Özhaseki, "Yeri konusu tartışma konusu oldu. Onun dışındaki tartışmaları doğru bulmuyorum" ifadesini kullandı.

Ankapark'ın bedelinin söylendiği gibi 5-6 milyar lira civarında değil 1 milyar 350 milyon lira civarında olduğunu bildiren Özhaseki, "Bitmiş vaziyette. Bugünlerde ödemeler yapılıyor. Arkadaşlarımız hızlı davranırlarsa eksikleri tamamlayabilirlerse bir, iki ay içinde açılır. Ancak böyle merkezlerin daha çok yaz günlerinde çalıştığını düşünecek olursak, herhalde bahar aylarında burası hizmet vermeye başlar" değerlendirmesini yaptı.

Çocuk Köyü projesinin maliyetine ilişkin bir soruya da Özhaseki, "Belediyenin kendi bütçesi içerisinde çok büyük yekun tutmayan bir proje olarak görüyorum. Nihayetinde bir kaç alt, üst geçidin maliyeti çocuk köyünün maliyeti gibi" yanıtını verdi.

'15 KATLI BİNALAR ADALET DUYGUSUNU VE BELEDİYEYE GÜVENİ SARSTI'

Özhaseki, dikey yapılaşmanın yarattığı sorunlara ilişkin soruya yanıtlarken, plan bazlı yoğunluk artışını yasaklayacak, imarla ilgili neredeyse 100 madde hazırladığını söyledi.

Bunların içerisinde en önemli kısmın hakkından fazlasını isteyenlerin önünün kesilmesi olduğuna işaret eden Özhaseki, mahallelerde 5 katlı binaların arasında yükselen 15 katlı binaların adalet duygusunu ve belediyeye güveni sarstığını söyledi.

Özhaseki, bu konuda yeni bir düzenleme gerektiğini dile getirerek, "Zannedersem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bizim o hazırlattığımız projeler ve kanun teklifleri üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki günlerde Meclis'e gelecek" şeklinde konuştu.

Ankara'da artık bu tür sıkıntılar yaşanmayacağını vurgulayan Özhaseki, "Özel proje alanı ilan edilip de içeride birilerinin arsaları üzerinde yükseklik asla yer bulmayacak. Bazen yeşil alanlar üzerinde yükselecek binaları da kimse görmeyecek. Bunun savaşını vereceğim çünkü" dedi.