Özhaseki: ABD'ye kadar arayıp 'Elinizde bant, ses kaydı var mı?' diye sorduklarını biliyorum

AK Parti Genel Merkezi'nde televizyon, gazete ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Özhaseki, yerel seçim çalışmaları hakkında bilgi vererek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kampanyalarını MHP'li vekillerle birlikte yürüttüklerini söyleyen Özhaseki, bazı partilerin hâlâ eski model işlerle uğraşmaya devam ettiğini ileri sürerek, şöyle konuştu:
"Özellikle bizim ana muhalefet hiç değişmiyor. Bu konuda algı operasyonu çekmeye de devam ediyorlar. Anketler yayınladıklarını söylüyorlar. Belirli, kendilerine has basın yayın organlarında yayınladıkları o anketlerde çok daha gerilerde olduğumuzu söyleyeme çalıyorlar. Kendi adaylarının, tutmayan adaylarının tuttuğunu ifade etmeye, parlatmaya çalışıyorlar. Bütün bunlara şahit oluyoruz. Kayseri'ye kadar ekip gönderdiler. Orada kendilerine has, yakın gazetecileri buldular. Partilerine gittiler. ‘Haseki'nin ne açığı var, acele bize söyleyin, nerelerden vurabiliriz' dediler. Ben, belli grupların ABD'ye kadar arayıp, 'elinizde bant var mı, bir şey diyor musunuz, ses kaydı var mı?' diye sorduklarını biliyorum. Arife tarif gerekmiyor. Kimlerin yaptığını tahmin edersiniz."
'ÜZÜLDÜĞÜM BİR ŞEY VAR, 'MELİH BEY'E CEVAP VERİYOR' DİYORLAR'
Özhaseki, "Şehirde farklı kesimlerin de sesini dinleyecek bir yönetim modeli ortaya koyma açısından en vaat ediyorsunuz?" sorusu üzerine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemdeki yönetim anlayışını anlattı.
Özhaseki, şeffaf bir yönetim anlayışı sergilediğini, ihaleleri dahi canlı yayınladığını aktararak, "Ancak üzüldüğüm bir şey var, televizyonlarda ben bu prensiplerimi anlattıkça, 'Bak gördün mü, Melih Bey'e cevap veriyor' diyorlar. Bundan da son derece üzülüyorum. Böyle bir fitne ateşi yakmak için uğraşanlar da şahsen uğraşmasalar iyi olur. Benim kimseyle bir kavgam yok. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklı" diye konuştu.
'HÜKÜMETİ İYİ TANIYORUM, SİYASET AYAĞINI İYİ BİLİYORUM'
Ankara'nın her işte, her sektörde 'şampiyonlar ligi'nde olması gerektiğini belirten Özhaseki, "Ankara'mızı başkente yakışır bir vaziyette, ticaretinde, sanayisinde ve benzer bir çok alanda en önde güreşen ve birinci olan bir kent yapabiliriz" dedi.
Ankara'ya yaptığı birçok hizmet olduğunu aktaran Özhaseki, Ankara'nın 1/100 binlik planlarını çalıştığını, kentsel dönüşümle ilgili 9 ana bölgede yenileme projelerine imza attığını, Mogan Gölü için bakanlığı döneminde önemli bir bütçe ayırarak gölü bataklık olmaktan kurtardıklarını anlattı.
'ERDOĞAN'A SÖZ VERDİM, BİR-İKİ AY İÇİNDE TEMELİ ATILACAK'
Özhaseki, ikinci projenin ise 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yapılacak spor kompleksi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz verdiği için bir-iki ay içinde temelinin atılacağını söyledi.
Özhaseki, daha önce açıkladığı Ankara projeleriyle ilgili bir sunum yaptı.
'ÖĞRENCİ BİLET FİYATLARI, TAM BİLETİN YARISI OLMALI'
Ankara'daki su faturalarının yüksek geldiği belirtilerek, su konusunda bir vaadinin olup olmayacağına yönelik soru üzerine Özhaseki, Ankara'daki su fiyatlarının indirilmesinin üzerinde uzun süredir çalışıldığını söyledi.
Öğrencilerin ulaşıma verdiği ücretlere ilişkin soru üzerine Özhaseki, "Orada yapılması icap eden öğrenci taşımalarının normal tam bilet fiyatlarının yarısı olmasıdır. Şu anda 2,5 lira civarında tam bilet fiyatı var. 1,75 lira gibi öğrenci fiyatları. Bunu da yarıya düşürmek doğru diye düşünüyorum. İnşallah belediyemiz bugünlerde bir karar alır, bunu da yapar. Öyle ümit ediyoruz. Çünkü benim mühür elimde değil şimdi. Ben sadece tavsiye edebilirim. Mustafa Bey arkadaşımıza rica edebilirim. İnşallah o da yaparsa bundan büyük bir mutluluk duyarız" dedi.
'ANKAPARK BAHARDA HİZMET VERMEYE BAŞLAR'
Ankapark'ın ne zaman açılacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Özhaseki, dünyanın en önemli merkezlerinde böyle projelerin olduğunu hatırlattı. Özhaseki, "Yeri konusu tartışma konusu oldu. Onun dışındaki tartışmaları doğru bulmuyorum" ifadesini kullandı.
Çocuk Köyü projesinin maliyetine ilişkin bir soruya da Özhaseki, "Belediyenin kendi bütçesi içerisinde çok büyük yekun tutmayan bir proje olarak görüyorum. Nihayetinde bir kaç alt, üst geçidin maliyeti çocuk köyünün maliyeti gibi" yanıtını verdi.
'15 KATLI BİNALAR ADALET DUYGUSUNU VE BELEDİYEYE GÜVENİ SARSTI'
Özhaseki, dikey yapılaşmanın yarattığı sorunlara ilişkin soruya yanıtlarken, plan bazlı yoğunluk artışını yasaklayacak, imarla ilgili neredeyse 100 madde hazırladığını söyledi.
Özhaseki, bu konuda yeni bir düzenleme gerektiğini dile getirerek, "Zannedersem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bizim o hazırlattığımız projeler ve kanun teklifleri üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki günlerde Meclis'e gelecek" şeklinde konuştu.
Ankara'da artık bu tür sıkıntılar yaşanmayacağını vurgulayan Özhaseki, "Özel proje alanı ilan edilip de içeride birilerinin arsaları üzerinde yükseklik asla yer bulmayacak. Bazen yeşil alanlar üzerinde yükselecek binaları da kimse görmeyecek. Bunun savaşını vereceğim çünkü" dedi.
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