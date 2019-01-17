Referandumda kullandığı 'Evet' oyunu sosyal medyada paylaşan Elçi'ye hapis cezası

İzmir'de yaşayan arzuhalci Cihan Elçi, referandumda verdiği 'Evet' oyunu sosyal medyada paylaştı. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğim için yaptım" diyen Elçi'nin 3 aylık hapis cezası onandı.

İzmir Seferihisar'da arzuhalcilik yapan Cihan Elçi, 16 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumunda kullandığı 'Evet' oyunun fotoğrafını çekip sosyal medya hesabında paylaştı.

© REUTERS / Goran Tomasevic Bakanlığın seçim tedbirleri: Sosyal medya paylaşımlarına müdahale edilecek, Suriyeliler takibe alınacak

Elçi'nin arkadaşlarından birinin ihbarı üzerine, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık tarafından ifadesi alınan Elçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini, bu yüzden kullandığı oyun fotoğrafını paylaştığını söyledi.

Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Elçi, savcılıktaki ifadesini tekrar etti.

Mahkeme, 2017 yılının Ekim ayında davayı karar bağlayıp Elçi'yi 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezayı ertelemedi.

Elçi, hapis cezasını temyize taşıdı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi 11'inci Ceza Dairesi, kararı onadı.