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12:30 18 Ocak 2019
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    'Rockçı imam'ın mesleğe dönmek için açtığı dava reddedildi: Ülkemin ve İslam dininin tanıtımını yaptım

    'Rockçı imam'ın mesleğe dönmek için açtığı dava reddedildi: 'Ülkemin ve İslam'ın tanıtımını yaptım'

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Pınarbaşı Camii'nde imamlık yaparken, arkadaşıyla 'FiRock' adlı müzik grubunu kuran ve 'Rockçı İmam' olarak tanınan Ahmet Muhsin Tüzer'in, mesleğe dönmek için açtığı dava reddedildi.

    Kaş'a bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde imamlık yaparken, 2013 yılında Kramp Grubu'nun gitaristi Doğan Sakin'le 'Firock' adlı müzik grubunu kurarak, rock ve tasavvuf müziğini birleştiren Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş'ta verdiği ilk konseriyle ulusal ve uluslararası basının ilgi odağı oldu.

    Rockçı imam
    © Fotoğraf : DHA
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    2013 yılında ilk single parçası 'Mevla'ya Gel'i tamamlayarak müzikseverlere sunan Tüzer, daha sonra İstanbul, Antalya, Kaş ve Finike'de konserler verdi. Yurt dışında iki kez ABD'de, bir kez de Portekiz'de üç gün üst üste konserler veren Tüzer, ilk uluslararası albümünü New York'ta bir müzik şirketi aracılığıyla çıkardı.

    İmamlık görevinden alınarak Balıkesir'e memur olarak atanan Ahmet Muhsin Tüzer, mahkeme kararıyla görevine döndü. Ancak Tüzer, bu kez de hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararıyla Ağustos 2018 tarihinde meslekten ihraç edildi.

    İHRAÇ KARARI ONANDI

    Ahmet Muhsin Tüzer, hakkındaki meslekte ihraç kararının iptali talebiyle Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Davanın reddine karar veren İdare Mahkemesi, Tüzer'in meslekten ihraç kararını da oy birliğiyle onadı. Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi kararında, şu ifadelere yer verildi:

    'Rockçı' imam Ahmet Muhsin Tüzer
    © Fotoğraf: Twitter
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    "277 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27'nci maddesinin ikinci fıkrasında idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verecekleri hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, dava konusu olayda yukarıda anılan kanun hükmünün öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligatın tamamlanmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olma üzere oy birliği ile karar verildi."

    'İTİRAZ EDECEĞİM'

    Mahkeme kararını değerlendiren Ahmet Muhsin Tüzer, "Gerçekten çok üzgünüm. Görevimi aksatmadım. Görevimin gereğini her aşamada yerine getirdim. Ülkemin ve İslam dininin tanıtımını yaptım. Yasa dışı hiçbir şey yapmadım. Paralı konser vermedim. Verdiğim konserler için de kaymakamlıklardan izin aldım. Yurt dışına hep izin alarak çıktım. 20 yıllık hizmetin karşılığı bu olmamalıydı. Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz için başvuracağım. Oradan da ret gelmesi halinde, süreci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağım" dedi.

    Etiketler:
    Rock, imam, mahkeme, dava, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ahmet Muhsin Tüzer, Türkiye
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