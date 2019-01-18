'Rockçı imam'ın mesleğe dönmek için açtığı dava reddedildi: 'Ülkemin ve İslam'ın tanıtımını yaptım'

Kaş'a bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde imamlık yaparken, 2013 yılında Kramp Grubu'nun gitaristi Doğan Sakin'le 'Firock' adlı müzik grubunu kurarak, rock ve tasavvuf müziğini birleştiren Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş'ta verdiği ilk konseriyle ulusal ve uluslararası basının ilgi odağı oldu.
İmamlık görevinden alınarak Balıkesir'e memur olarak atanan Ahmet Muhsin Tüzer, mahkeme kararıyla görevine döndü. Ancak Tüzer, bu kez de hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararıyla Ağustos 2018 tarihinde meslekten ihraç edildi.
İHRAÇ KARARI ONANDI
Ahmet Muhsin Tüzer, hakkındaki meslekte ihraç kararının iptali talebiyle Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Davanın reddine karar veren İdare Mahkemesi, Tüzer'in meslekten ihraç kararını da oy birliğiyle onadı. Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi kararında, şu ifadelere yer verildi:
'İTİRAZ EDECEĞİM'
Mahkeme kararını değerlendiren Ahmet Muhsin Tüzer, "Gerçekten çok üzgünüm. Görevimi aksatmadım. Görevimin gereğini her aşamada yerine getirdim. Ülkemin ve İslam dininin tanıtımını yaptım. Yasa dışı hiçbir şey yapmadım. Paralı konser vermedim. Verdiğim konserler için de kaymakamlıklardan izin aldım. Yurt dışına hep izin alarak çıktım. 20 yıllık hizmetin karşılığı bu olmamalıydı. Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz için başvuracağım. Oradan da ret gelmesi halinde, süreci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağım" dedi.
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