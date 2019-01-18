Çocuğuna istismardan tutuklanan baba, adliyede intihar etti

DHA'nın aktardığı habere göre olay Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi.
Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen, nöbetçi mahkemede verdiği ifadenin ardından hakkında tutuklama kararı verilen M.Ç. kendisine eşlik eden polislerin elinden kurtularak B Blok 1. kattan adliyenin iç avlusuna kendini bıraktı.
Adliyenin —2. katında beton zemine çakılan M.Ç.'ye sağlık ekipleri tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. M.Ç.'nin cesedi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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