MEB'in sistemini hackleyen öğrenci, notlarını değiştirdi

Diyarbakır'da 10. sınıf öğrencisi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın not sistemini hackleyerek kendi notlarını ve devamsızlık durumunu değiştirdi. Öğrenci, durumun okul yönetimi tarafından fark edilmesinin ardından gözaltına alındı.

İHA'nın aktardığı habere göre olay, geçtiğimiz hafta Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir okulda yaşandı.

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Yaklaşık 2 ay devamsızlığı bulunan 10. sınıf öğrencisi Sultan Şeymus M., iddiaya göre MEB'in not sistemini hackledi. Notlarını 20'şer puan yükselten öğrenci, daha sonra 59 gün olan devamsızlığını da 9 güne indirdi.

Öğrenciye not veren öğretmenler, sorunun kendilerinden kaynaklandığını düşünerek sistemi düzeltip eski haline getirdi. Sonraki gün tekrar sisteme giren Sultan Şeymus M., notları ve devamsızlığı tekrar kendine göre güncelleyince okul yönetiminin dikkatini çekti.

Polise haber verilmesinin ardından Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, not sistemini takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından Sultan Şeymus M.'nin evinde bulunan IP adresinden sisteme girildiğini tespit eden güvenlik güçleri, öğrenciyi gözaltına aldı.