Kış turizminin en önemli etkinliklerinden biri olan Doğu Ekspresi bu sefer bir dolandırıcılık hikayesine konu oldu. 4 ay öncesinden rezervasyon yapan 28 kişi, paralarını tur şirketinin yetkilisine gönderdi. Tatil tarihi geldiğinde şirketten hiç bir haber alamayan arkadaş grubu dolandırıldıklarını şirketin patronunu arayarak öğrendi.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın "Doğu Ekspresi dolandırıcılığı: Hayaller Kars, gerçekler Kartal Adliyesi" başlıklı haberine göre, İstanbul Kadıköy'de yaşayan Sevcan Yönet ile yakınlarının da hayaliydi Doğu Ekspresi. Ocak ayında yapmayı planladıkları seyahat için tam 4 ay öncesinden yani 2018 yılının Eylül ayında rezervasyon yaptırmışlardı.

İHA/Ahmet Akbuğa Karla bütünleşen Doğu Ekspresi havadan görüntülendi 5

Ancak telefonda konuştukları tur şirketi yetkilisi, şirket hesabında işlem sıkıntısı olduğu gerekçesiyle bir kişi için belirlenen bin 500 liralık tur parasını kendi kişisel hesabına göndermelerini istedi.

Ocak ayı gelmiş turun gerçekleşmesine sadece 2 gün kalmıştı. Ancak ne otel rezarvasyonları yapılmış, ne de uçak biletleri alınmıştı. Durumdan şüphelenen müşteriler hemen şirketin yetkilisini aradılar. Ancak ulaşamadılar.

Yetkiliye ulaşamadılar ama şirket sahibine ulaştılar. Onun anlattıklarıyla da adeta başlarından aşağı kaynar sular döküldü. Çünkü iddiaya göre şirket yetkilisi hepsinin tur ücretlerini zimmetine geçirip kayıplara karışmıştı. Şirket sahibi biraz daha para vermelerini isteyerek mağduriyeti çözeceğini iddia etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Doğu Ekspresi turu satın alıp yarı yolda kalan tam 28 mağdur bulunuyor. Mağdurlar maddi ve manevi zarara uğradıklarını düşünüp soluğu adliyede aldılar.

Mağdurların şikayetinin ardından tur şirketi ve çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı.