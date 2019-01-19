ÖSYM, sınav yasaklarını esnetiyor

ÖSYM uzun yıllardır devam eden para, anahtar ve ulaşım kartı yasağından vazgeçiyor. Açıklamayı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ergün yaptı.

© AFP 2018 / Yasin Bülbül LGS sınav tarihi ve süresi belli oldu

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlar artık ulaşım kartı, anahtar, para ve toka ile girmek serbest olacak.

Açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, sınavlarda şu ana kadar yasak olan ulaşım kartı, ev anahtarı, metal para, tel toka, piercing ve başörtüsü için kullanılan toplu iğne ile sınava girmek artık serbest.

Ancak diğer yasaklar sürüyor. Örneğin, her türlü delici kesici alet, ateşli silah,cep telefonu, saat, kolye, küpe, yüzük gibi metal eşyalar sınav merkezlerine alınmayacak.