ABD konsolosluk çalışanı Metin Topuz'a ağırlaştırılmış müebbet talebi

FETÖ'den tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. İddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım, eski bakanlar Ali Babacan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan ile Bekir Bozdağ dahil 30 kişi müşteki veya mağdur olarak yer aldı.

İstanbul Başsavcılığının soruşturması kapsamında darbecilikten casusluğa bir dizi suçlama yöneltilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz 4 Ekim 2017'de tutuklandı.

© AA / Muhammed Enes Yıldırım ABD ile krize sebep olan Metin Topuz, avukatlarıyla görüştü

Topuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma yaklaşık.,5 yılın ardından tamamlandı.

İddianamede Topuz'a 'hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' ve ‘gizliliğin ihlali' suçları isnat edildi. Topuz hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıldan 29 yıla kadar hapis istendi.

Diken'in aktardığı habere göre, iddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, eski bakanlar Ali Babacan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan ile AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ dahil 30 kişi müşteki veya mağdur olarak yer aldı.

İddianamede, Metin Topuz'un '17-25 Aralık'ta rol oynayan emniyet görevlileriyle görevi aşacak şekilde' çok yoğun irtibatının olduğu belirtildi.

İddianamede, Topuz'un savunmasında, konsolosluktaki tercümanlık/mihmandarlık görevi kapsamında görüşmeler yaptığını söylediği ifade edildi. İddianamede ‘görüşmelerin sıklığının FETÖ tarafından gerçekleştirilen 17/25 Aralık kumpası öncesinde yoğunlaşması dikkate alınarak bu savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu' dile getirildi.