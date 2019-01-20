İlahiyatçı Cemil Kılıç'a soruşturma

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Rami Atatürk Anadolu Lisesi'nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği görevinden uzaklaştırılan ilahiyatçı Cemil Kılıç hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kılıç, Twitter'dan yaptığı açıklamada kendisi hakkında bir soruşturma başlatıldığını belirterek karakola ifade vermeye gittiğini duyurdu.

Kılıç, "Biraz evvel Gaziosmanpaşa karakolundan arandım. Savcılık tarafından hakkımda başlatılan bir soruşturma nedeniyle bir tebligat olduğunu ve karakola gelmem gerektiğini söylediler. Biraz sonra karakola gideceğim. Kamuoyunun bilgisine sunarım…" açıklamasında bulundu.

Biraz evvel Gaziosmanpaşa karakolundan arandım. Savcılık tarafından hakkımda başlatılan bir soruşturma nedeniyle bir tebligat olduğunu ve karakola gelmem gerektiğini söylediler. Biraz sonra karakola gideceğim. Kamuoyunun bilgisine sunarım… — Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) 20 января 2019 г.

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