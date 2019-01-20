TBMM Başkanı Yıldırım: Görevimdeki son işim belki de bu olacak

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "ALS ve sebebi bilinmeyen hastalıklar için Meclis'te komisyon oluşturacağım. Meclis başkanlığı görevimdeki son işim belki de bu olacak" dedi.

ALS Derneği 'Yaşatmak İçin Adım At' kampanyasının cihaz dağıtım ve teşekkür töreni düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, ALS hastalığı gibi tedavisi henüz bulunamayan hastalıklar için Meclis'te komisyon kurulacağını söyledi.

Yıldırım, "ALS ve sebebi bilinmeyen hastalıklar için Meclis'te komisyon oluşturacağım. Meclis başkanlığı görevimdeki son işim belki de bu olacak" dedi.