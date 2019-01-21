Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir süre Tufanbeyli Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi Müdürlüğü yapan, daha sonra açığa alınan Hacı Ali Aktürk, evinin ahırında ölü bulundu.
Aktürk, dün evinin ahırına hayvanlara bakmaya indi. Ancak ahırdan çıkmayınca yakınları ahıra indi. Aktürk'ü yerde yatarken görünce hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aktürk'ün öldüğünü, boynunda ve yüzünde morluklar olduğunu tespit etti.
Aktürk'ün kalp krizi geçirip öldüğü üzerinde durulurken, cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
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