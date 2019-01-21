‘ALO 888’ mağduriyetleri bitiriyor

Tüketicilere mesaj içeriğinde vaat edilen hizmetler sunulmaksızın yüksek faturalar ile karşılaşılması dolayısıyla yaşanan mağduriyetin giderilmesi için söz konusu numaralara hatlarının açık olması için onayı bulunmayan abonelerden 2 ay içinde onay alınmasına karar verildi. Bu sürenin sonunda, onay vermemiş aboneler için hatları 888/898'li numaralara doğru yapılacak aramalara kapatılacak.
MESAJLA 500 TL DOLANDIRILDI
Osmaniye'de bir gence sosyal medyadan "Hediye çeki için telefonuna gelen mesaja evet yanıtı ver" yazısı gönderildi. Genç, telefon faturası 500 lira gelince dolandırıldığını anladı.
10 BİN TL'YE ÇAKIL TAŞI ALDI
İzmit'te 10 bin liraya bilgisayar almak isteyenlere kargoyla çakıl taşı ve kırık cam gönderen 2 kişi yakalandı. Sahtekarları, kargocunun uyanıklığı yakalattı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)