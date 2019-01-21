‘ALO 888’ mağduriyetleri bitiriyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), 888/898'li katma değerli hizmet numaralarına ilişkin şikayetler üzerine, hatların aranabilmesi için abonelerden 'onay' alınmasına karar verdi.

BTK'ye farklı kanallarla iletilen şikayet başvurularında, tüketicilere gönderilen mesajlarda "kefilsiz ve şartsız kredi verileceği veya hediye çeki kazanıldığı" gibi ifadelere yer verilerek, abonelerin 888/898'li katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaralarını aramaya yönlendirildiği belirtildi.

Tüketicilere mesaj içeriğinde vaat edilen hizmetler sunulmaksızın yüksek faturalar ile karşılaşılması dolayısıyla yaşanan mağduriyetin giderilmesi için söz konusu numaralara hatlarının açık olması için onayı bulunmayan abonelerden 2 ay içinde onay alınmasına karar verildi. Bu sürenin sonunda, onay vermemiş aboneler için hatları 888/898'li numaralara doğru yapılacak aramalara kapatılacak.

© Flickr / Ivan David Gomez Arce Adana merkezli 'Son Alo' operasyonu: Telefon dolandırıcıları, birbirlerini bile dolandırmış Yeni aboneliklerde de hatlar 888/898'li numaralara ancak abonenin onay vermesi halinde açık hale getirilecek, onay vermeyen aboneler için kapalı olacak.

MESAJLA 500 TL DOLANDIRILDI

Osmaniye'de bir gence sosyal medyadan "Hediye çeki için telefonuna gelen mesaja evet yanıtı ver" yazısı gönderildi. Genç, telefon faturası 500 lira gelince dolandırıldığını anladı.

10 BİN TL'YE ÇAKIL TAŞI ALDI

İzmit'te 10 bin liraya bilgisayar almak isteyenlere kargoyla çakıl taşı ve kırık cam gönderen 2 kişi yakalandı. Sahtekarları, kargocunun uyanıklığı yakalattı.