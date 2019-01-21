Çavuşoğlu: Suriye'de herkesin bir ajandası var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de herkesin bir gündemi, bir ajandası var. Herkes Türkiye gibi Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü, istikrarı, barışı, huzuru, bu kadar Suriyeli kardeşimizin huzuru ve yaşamı diye bakmıyor olaya" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından organize edilen 4. KYK Tematik Kış Kampları kapsamında Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen "Uluslararası İlişkiler Kampı" açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk dış politikasının girişimci ve insani olarak belirlendiğini söyledi.

Çavuloğlu, "ABD Başkanı sadece Amerika'nın çıkarları açısından birçok konuya bakıyor. Bu belki Amerikalıların çoğunun hoşuna gidebilir ama Batı dahil bugüne kadar ABD'nin en yakın müttefikleri Avrupa'daki müttefikleri dahil herkes ABD'nin politikalarına endişeyle, şüpheyle yaklaşıyorlar. Sadece kendi çıkarınız için hareket etmeyeceksiniz. Kazan kazan anlayışıyla hareket etmeniz gerekiyor" diye konuştu.

"Suriye'de 8 yıldır iç savaş var. Yanı başımızda Suriye'de yangın var. Bu yangını nasıl söndüreceğiz? 8. yılına girdi. Halep krizinden bu yana Halep'teki 45 bin insanın kurtarılması, Rusya ile önce iş birliği yaptık, İran'ı da sonradan dahil ettik. 3 gün uyumadık, zor bir 3 gündü bizim için, 45 bin insanın hayatından bahsediyoruz. Bu insanları kurtardıktan sonra biz Suriye'de ateşkesi nasıl sağlarız, siyasi çözüme nasıl ulaşırız? Bunun için çok adımlar attık. Bir Astana, Türkiye'nin girişimci dış politikası sayesinde olmuştur. Bir Soçi, yine Rusya ile girişimciliğimizin bir neticesidir. Bugün üçlü düzeyde zirveler düzenleniyorsa ve bundan netice alabiliyorsak, bugün Anayasa Komisyonu kurmak için sadece 3 ismin değişmesini konuşuyorsak, önemli bir noktaya gelmişiz demektir. Sadece İdlib Muhtırası bile bugün Türkiye'nin dünyadaki itibarını artıran en önemli gelişmelerden biridir" anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin çözüm odaklı girişimci politikasının bir yansımasıdır ve İdlib Muhtırası ile sadece bir felaketi, insani dramı önlemedik, siyasi çözüm için son fırsat penceresini de açmış olduk. Suriye'de herkesin bir gündemi, bir ajandası var. Herkes Türkiye gibi Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü, istikrarı, barışı, huzuru, bu kadar Suriyeli kardeşimizin huzuru ve yaşamı diye bakmıyor olaya. Amerika'nın çekilme kararından sonra her ülke değişik politikalar içine girmeye başladı ama bizim politikamız hep aynı. Suriye'den teröristler temizlenecek, Suriye'ye barış ve istikrar gelecek, siyasi çözüm olacak, Suriye halkı ne derse o olacak."