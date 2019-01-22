Kayıt
08:32 22 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Yılmaz Özdil

    Kitabı 2 bin 500 TL'ye satılacak Yılmaz Özdil: Elektrik faturası değil bu, almaya mecbur değilsin

    © Fotoğraf : Youtube
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 17

    Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 2 bin 500 TL'ye satılacak olan 'Mustafa Kemal' kitabının özel serisiyle ilgili "Bu koleksiyon kitabı, elektrik faturası değil. elektr Doğalgaz faturası değil. Ödemek zorunda değilsin. Almaya mecbur değilsin" dedi.

    Yılmaz Özdil, "1881" başlığıyla yayımlanan yazısında kaleme aldığı Mustafa Kemal adlı kitabın, Türkiye'de tiraj rekoru kırdığını belirtti.

    Özdil, Kırmızı Kedi Yayınları tarafından saat 09:05'te 2 bin 500 TL'ye satılacak olmasıyla ilgili olarak, "Sadece 1881 adet. Seri numaralı. Bir daha asla basılmayacak. Dünyada sadece 1881 kişide olacak" dedi.

    Yılmaz Özdil
    © Fotoğraf : Youtube
    Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabı 09.05'te 2500 liraya satılacak
    "Mustafa Kemal kitabının koleksiyon serisi, Türkiye'nin Fogra sertifikalı ilk matbaası olan Mas Matbaa'da basıldı. Prestij kitapların Türkiye'deki en önemli adresi olan Mas Matbaa, yurtiçinde ve yurtdışında çok önemli sanat kitabı yayıncıları ve müzelerle çalışıyor. Fotoğraf, sanat kitapları, tıpkıbasımlar ve özel yapım ciltler, uzmanlık alanına giriyor. Müthiş hassasiyet ve özen gösterdiler, şu kadarını söyleyeyim, kitapla alakalı sadece toplantılarımız iki ay sürdü" bilgisini veren Özdil, duyurunun yapıldığı günden bu yana kendisine çok sayıda kişi tarafından hakaret edildiğini, linç kampanyası başlatıldığını ve Mustafa Kemal Atatürk'ü istismar etmekle suçlandığını ifade etti.

    Özdil, şöyle devam etti:

    — Birincisi… Bu koleksiyon kitabı, elektrik faturası değil. Doğalgaz faturası değil. Ödemek zorunda değilsin. Almaya mecbur değilsin. Mustafa Kemal'i okumak istiyorsan, aynı içerikteki Mustafa Kemal kitabı zaten her bütçeye uygun fiyatıyla var, özellikle internet üzerinden etiket fiyatının yarısına bile alabilmen mümkün.

    — İkincisi… Sponsor bulup noter çekilişiyle 1881 talihliye bedava dağıtabilirdik. Ben kendi payıma, Mustafa Kemal kitabının kapağına adımı bile koymadım. Mustafa Kemal'i neden herhangi bir şirketin promosyon malzemesi yapayım? Biz bu kitabı Mustafa Kemal'i yüceltmek için ürettik. Herhangi bir holdingi yüceltmek için değil. Çağdaş kuvayi milliyenin yayınevi Kırmızı Kedi ve sahibi Haluk Hepkon, Türkiye tarihinin bugüne kadar görmediği bir maliyeti tek başına üstlendi. Üstelik risk üstlendi, çünkü, satıp sonradan parasını ödemek üzere üretilmedi, devasa maliyetin tamamı şimdiden ödendi. ★ Satılır veya satılmaz diye hesap etmedik, biz aldık. Bu kitap, sponsora değil, halkın kendisine emanet, halka ait. 

    Kadir Mısıroğlu
    © Fotoğraf : DHA
    Mısıroğlu: Mustafa Kemal zannettiğiniz kadar büyük biri değildir
    - Üçüncüsü… Prestij kitaplara bir kaç örnek vereyim. Otomobil efsanesi Ferrari'nin kitabı var, 30 bin lira. Moda ikonu Valentino'nun hayatını anlatan kitap var, 12 bin lira. Marilyn Monroe'yu anlatan kitap var, 6 bin lira. Osmanlı padişahı Üçüncü Selim tarafından saray mimarlığına atanan Antoine Ignace Melling'in gravürlerinden oluşan kitap var, sıkı durun, 70 bin lira! Piri Reis var, 2 bin 200 lira. Evliya Çelebi var, 2 bin lira. Mimar Sinan var, 3 bin lira. Bu kitap Sinan'ı istismar etmek için mi hazırlandı, yoksa Sinan'ı onurlandırmak için mi? Elbette onurlandırmak için hazırlandı. Kapadokya var, 4 bin 900 lira. Afrodisyas var, 5 bin 250 lira. Ephesos var, 5 bin 740 lira. İpek Yolu var, 7 bin lira. Anadolu Halıları var, 8 bin 400 lira. Şöyle bir incele, memleketle gurur duyarsın, öylesine muhteşem eserlerdir. Muhibbi Divanı var, 2 bin 400 lira. Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlıca'ya tercüme ettirilen Klaudios Ptolemaios var, coğrafya kitabı, 3 bin 500 lira. Osmanlı Sikkeleri var, 3 bin 870 lira. Osmanlı Sultanları var, 4 bin 900 lira. Osmanlı Tarihi var, 15 bin lira. Üçüncü Ahmet var mesela, 12 bin 500 lira.

    — 2 bin 500 liraya kitap olur mu diyenlerin bunlardan haberi var mı? Ya da şöyle sormak lazım… Bize akıllarınca hakaret etmeye çalışanlar acaba kitap okuyor mu? Padişahlara prestij kitap yapınca sorun yok, Atatürk için çaba harcayınca "istismar" öyle mi?

    Numan Kurtulmuş
    © AA / Mehmet Çalık
    Kurtulmuş: Türkçe ezan da okunamaz, Gazi Mustafa Kemal'e hakaret de edilemez
    - Dördüncüsü… Mustafa Kemal kitabı üzerinden yapılan bağışları bilen biliyor. Elbette çalışmamızın karşılığında gelir elde edeceğiz ama, henüz ne benim, ne Haluk Hepkon'un cebine tek kuruş girmedi. Kitap çıkalı neredeyse dört ay oldu, henüz bir kuruş almadık. Ama söz verdiğimiz bağışların tamamı kuruşu kuruşuna ödendi. 1881 koleksiyon serisinin geliriyle de, Mustafa Kemal çocuk serisi finanse edilecek. Buradan elde edilecek imkanlarla Anadolu'daki özellikle köy ilkokullarına daha fazla fırsat yaratılacak, daha fazla çocuğumuzun Mustafa Kemal'le arkadaş olarak tanışması sağlanacak.

    — Beşincisi… Bu prestij kitabına elbette sadece 1881 kişi sahip olacak ama, isteyen herkes görebilecek. Yarın sabah Kırmızı Kedi'nin merkezinde olacağım, saat 9'u 5 geçe 1881 adet kitaptan birini parasını ödeyerek satın alacağım. Yılmaz Özdil'e ait bu kitap, Kırmızı Kedi'nin Beşiktaş mağazasında özel korunaklı platforma yerleştirilecek, isteyen her yurttaş Kırmızı Kedi Beşiktaş mağazasına gelerek görebilecek.

    — Altıncısı ve en önemlisi… Mustafa Kemal kitabı, karşıdevrimcilerin karalama kampanyalarına rağmen, 1 milyon 500 bine koşuyor, tüm zamanların en yüksek tirajına ulaşan kitabı oldu, çıktığı günden beri tam 16 haftadır liste birincisi. Mustafa Kemal kitabının çocuk versiyonu, sadece 25 gün önce raflardaki yerini aldı, sadece 25 günde 2 milyona yaklaştı. Hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar, karalamaya çalışıyorlar, yalanlar söylüyorlar, iftiralar atıyorlar ama, durduramıyorlar. Çıldırıyorlar!

    Etiketler:
    elektrik, para, kitap, Kırmızı Kedi Yayınevi, Sözcü, Yılmaz Özdil, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Paris'te iç çamaşır defilesi
    Ünlü Fransız iç çamaşır markalarından Paris’te etkileyici defile
    Karikatür
    Almanya Ekonomi Bakanı: Kuzey Akımı-2, yanlış seçilen 'şamar oğlanı', engellenemeyecek
    İnfografik
    Trump'ın Ortadoğu politikası: 2 yılda neler yaşandı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet