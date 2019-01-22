76 gündür açlık grevinde olan Güven'in sağlık durumu iyi değil

© Sputnik / Sertaç Kayar HDP’li Öztürk: Biz sizin kardeşiniz değiliz

HDP'li Güven'in Abdullah Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüşmesine izin verilmesi talebiyle başlattığı açlık grevi 76. gününe girdi.

Güven'in sağlık durumunun ağırlaştığından dolayı Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne görüşe giden avukatlarıyla görüşemediği ifade edildi.

Bu arada DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ile geçmiş dönem HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın da tutuklu bulundukları Kandıra Cezaevi'nde 15 Ocak günü başladıkları süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemi ise 7. güne girdi. Güven'e destek eylemleri başka cezaevlerine de yayılıyor. Halen en az 300 tutuklu süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemlerini sürdürüyor.