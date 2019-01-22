'Şükrü Erbaş da düştü haberine yanıt vermeyeceğim, onlar adına utanç duyarım'

Şair Şükrü Erbaş, Sol Haber Portalı'nda "Aydın intiharlarında son gün: Şükrü Erbaş da düştü…" başlığıyla yayımlanan habere tepki gösterdi.

Kişisel sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan Erbaş, "Ben, 1968 yılında devrim düşüncesiyle tanıştım. Böyle öleceğim. Ben, 1968 yılında şiirler karalamaya başladım. Bu güzellikle öleceğim. Hayatım, öğrenci derneklerinden edebiyat dergilerine, demokratik kitle örgütlerinden sosyalist partilere, koşuşturmayla geçti" dedi.

Şükrü Erbaş: Sol görüşlü bir şairim, son yıllarda 'Muhafazakar' diyebileceğimiz bir kitlem oluştuhttps://t.co/D0tVR4w6Rm pic.twitter.com/FCtoCr5wUL — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 21, 2019

​"Böyle öleceğim. Ben, bu coğrafyanın hemen her karışında ve pek çok farklı zeminde, kimseyi inançlarıyla, etnik kimliğiyle ayrıştırmadan şiirlerimi okudum, düşüncelerimi paylaştım" ifadesini kullanan Erbaş, şöyle devam etti:

— Tek bir sözümde dünya görüşüme, yazdığım şiire hile yapmadım. Sol Haber Portalı'nda çıkan "Şükrü Erbaş da düştü" haberine yanıt vermeyeceğim. Söyleyecek dünya dolusu sözüm var ve cümle kurmayı bilirim. Ancak bundan onlar adına utanç duyarım. O söyleşide söylediğim sözler, düşünceler, arkadaşların derneklerinde, kültürel yapılarında çok önceden söylediğim sözlerdi. Azıcık saygı, azıcık tutarlılık. Dilerim yapacağınız devrim, sizin dışınızdaki insanları da kucaklar! Söyleyecek başka sözüm yok.