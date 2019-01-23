'Erdoğan'ın atadığı Yargıtay görevlisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı' iddiası

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın iddiasına göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'ankesörlü telefon' soruşturması Yargıtay'da deprem yarattı. FETÖ'nün iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefon aramalarına ilişkin soruşturma kapsamında üç Yargıtay üyesinin de adı çıktı.

© REUTERS / Charles Mostoller Türk emniyetinin özel raporu: Rusya FETÖ’yü tespit eden ilk ülke

Başsavcılık bunun üzerine üç ismin dosyasını, yüksek yargıç olmaları gerekçesiyle görevsizlik kararıyla Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu, bunun üzerine üç üyeyle ilgili inceleme izni vererek, olayı soruşturması için Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı Şakir Aktı'yı muhakkik olarak atadı. İncelemenin ardından muhakkik, bir rapor hazırlayacak ve 1. Başkanlık Kurulu'na gönderecek. Kurul, son soruşturma kararı verirse 3 isim Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda yargılanacak.

Bu üç ismin birinin 2016'da Erdoğan tarafından Yargıtay Başsavcılığı'nda üst düzey makama atanan H.A. olduğu ileri sürüldü. Haklarında inceleme başlatılan diğer iki kişi ise Yargıtay'da hukuk dairesi başkanı olarak görev yapan A.T. ile bir ceza dairesi üyesi M.İ.Y. H.A., cemaat-hükümet ortaklığı döneminin HSYK'si tarafından Yargıtay üyeliğine atanan 160 kişi arasında yer alıyordu. 24 Şubat 2011 tarihinde Yargıtay Üyeliği'ne seçilen H.A., Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürürken Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gösterilen adaylar arasından, Erdoğan tarafından 2016'da bugünkü görevine atanmıştı.