'Erdoğan'ın atadığı Yargıtay görevlisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı' iddiası

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın iddiasına göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'ankesörlü telefon' soruşturması Yargıtay'da deprem yarattı. FETÖ'nün iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefon aramalarına ilişkin soruşturma kapsamında üç Yargıtay üyesinin de adı çıktı.
Bu üç ismin birinin 2016'da Erdoğan tarafından Yargıtay Başsavcılığı'nda üst düzey makama atanan H.A. olduğu ileri sürüldü. Haklarında inceleme başlatılan diğer iki kişi ise Yargıtay'da hukuk dairesi başkanı olarak görev yapan A.T. ile bir ceza dairesi üyesi M.İ.Y. H.A., cemaat-hükümet ortaklığı döneminin HSYK'si tarafından Yargıtay üyeliğine atanan 160 kişi arasında yer alıyordu. 24 Şubat 2011 tarihinde Yargıtay Üyeliği'ne seçilen H.A., Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürürken Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gösterilen adaylar arasından, Erdoğan tarafından 2016'da bugünkü görevine atanmıştı.
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