6 yaşından beri kaldırımda tartıcılık yapıyor: Okul harçlığımı çıkarıyorum, soğuğa alıştım artık

© Fotoğraf : DHA Okul harçlığı için yarıyıl tatilinde işe başlayan 16 yaşındaki çocuk minibüsün altında can verdi

13 yaşındaki Kadir İlbak, 6 yaşından beri Sultangazi'de bir caddede tartıcılık yapıyor. İlbak, soğuk havaya rağmen önüne koyduğu tartının yanında ders çalışıyor.

İlbak, Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabirine günde 10 ila 20 TL arasında para kazandığını söyledi. "Okul harçlığımı ve aile bütçesine katkıda bulunmak için okul sonrası tartıcılık yapıyorum" ifadesini kullanan İlbak, "Sınavlar yaklaşmışken pratik yapıyorum. En sevdiğim ders matematik. Bana göre hava soğuk değil, üşümüyorum. Direniyoruz. Soğuğa alıştım artık" dedi.

Annesinin ev hanımı olduğunu belirten ortaokul 7. sınıf öğrencisi İlbak, babasının da bir tekstil atölyesinde makineci olarak çalıştığını söyledi.

13 yaşındaki Kadir, 7 yıldır kaldırımda tartıcılık yapıyor, müşteri beklerken ders çalışıyor: Okul harçlığımı çıkarıyorum. Direniyoruz. Soğuğa alıştım artıkhttps://t.co/zYgtZ24Y8N pic.twitter.com/tMR732dPx0 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 23, 2019

​'KADİR BİZDEN BİRİ ARTIK'

Yaklaşık 7 yıldır aynı noktada tartıcılık yapan Kadir İlbak'a esnaflar da sahip çıkıyor. Esnaflardan Burak Köleoğlu "Elimizden geldiği kadar Kadir kardeşimize destek olmaya çalışıyoruz. O da bizden biri artık. İhtiyacı var, birileri elinden tutsun istiyoruz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.