Eski 3. Kolordu Komutanı Öztürk 'FETÖ'den beraat etti

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 14 ay tutuklu kalan dönemin 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk beraat etti.
Sanığın sadece sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirilmesinin suçun sübutu için yeterli delil olarak kabul edilemeyeceğini vurgulayan savcı, sanığın mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı somut delil elde edilemediğini, buna göre atılı suçların sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığının tüm dosya kapsamında anlaşıldığını belirtti.
Mahkeme heyeti, Erdal Öztürk hakkında 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından dava açıldığını hatırlattı.
Heyet, sanığın üzerine atılı suçları işlemediğinin sabit olması nedeniyle tüm suçlardan beraatine karar verdi.
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