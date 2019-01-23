Eski 3. Kolordu Komutanı Öztürk 'FETÖ'den beraat etti

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan FETÖ'nün İstanbul'daki 'ana darbe' davasında dosyası ayrılan ve o tarihte 3. Kolordu Komutanı olan tutuksuz sanık Korgeneral Erdal Öztürk'ün beraatine karar verildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 14 ay tutuklu kalan dönemin 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk beraat etti.

© AP Photo / Selahattin Sevi FETÖ üyeliğinden 26 ay hapis yatıp beraat eden avukat Kılıç: Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz Öztürk ve avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, suç tarihinde 3. Kolordu Komutanı olarak görev yapan sanığın toplanan deliller doğrultusunda emrindeki birliklere 'darbeye iştirak edilmemesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması' yönünde emir verdiğini ve darbeye kalkışan örgütsel yapıyla ilişkide olduğuna dair delil elde edilemediğini kaydetti.

Sanığın sadece sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirilmesinin suçun sübutu için yeterli delil olarak kabul edilemeyeceğini vurgulayan savcı, sanığın mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı somut delil elde edilemediğini, buna göre atılı suçların sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığının tüm dosya kapsamında anlaşıldığını belirtti.

Mahkeme heyeti, Erdal Öztürk hakkında 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından dava açıldığını hatırlattı.

Heyet, sanığın üzerine atılı suçları işlemediğinin sabit olması nedeniyle tüm suçlardan beraatine karar verdi.