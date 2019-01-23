Yargıtay, Zirve Yayınevi davasında 5 sanığın cezasını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Zirve Yayınevi davasında 5 sanığa verilen 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 9'ar ay hapis cezasını onadı.

Yargıtay, Zirve Yayınevi çalışanlarına yönelik katliam davasında 5 sanık hakkındaki 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis cezasını onadı.

© Flickr / Üç kişinin boğazının kesilerek öldürüldüğü Zirve Yayınevi davasında tutuklu sanık kalmadı

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 sanığın tasarlayarak öldürme suçundan mahkum olması, örgüt suçu yönünden ise tüm sanıkların beraat etmesine karar vermişti.

Dosya, 'örgüt bağlantısı yok' kararının bozulması talebiyle temyiz edilmişti.

Malatya'da Zirve Yayınevi'nde 18 Nisan 2007'de düzenlenen saldırıda, iş yerinde çalışan Alman Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel boğazları kesilerek öldürülmüştü.