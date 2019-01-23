Kitabı 2500 TL'ye satılan Yılmaz Özdil'den tepkilere yanıt: Cumhuriyet tarihinin en alçakça, en adice saldırısı

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 2500 liraya satılan 'Mustafa Kemal' kitabının özel baskısına yönelik eleştirileri "Cumhuriyet tarihinin gördüğü en alçakça, en adice hem de planlı ve organize sosyal medya saldırısı" olarak niteledi.

Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı Mustafa Kemal kitabının 1881 adet basılan koleksiyon eseri bugün saat 09:05'te 2500 TL fiyatla Kırmızı Kedi Yayınevi aracılığıyla satışa çıktı.

Yoğunluk yüzünden internet sitesi çöktü, telefonlar kilitlendi, 1881 adetle sınırlı koleksiyonluk özel baskısı 4 saat içinde tükendi.

Sözcü'den Fatma Vurgun'a konuşan Özdil, "Bu kitaba başladığı saniyeden itibaren gördüğümüz ilgi bu hadisenin sosyal medya saldırılarında anlatılmaya çalışıldığı gibi aslında fiyatla ilgili olmadığını, Mustafa Kemal sevgisini yüceltme, Mustafa Kemal fikrini onurlandırma ve duruşunun fiyatının olmadığını gösterdi" dedi.

Özdil, kendisine yönelik tepkilere ise şu karşılığı verdi: "Kırmızı Kedi Yayınevi'ne, bütün burada çalışan arkadaşlara ve her şeyden önemlisi Atatürkçülere, bizi yalnız bırakmayanlara, Cumhuriyet tarihinin gördüğü en alçakça, en adice hem de planlı ve organize sosyal medya saldırısından bizi koruyan bizi savunan yurtseverlere çok teşekkür ederim."