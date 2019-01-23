Saadet Partisi, 277 belediye başkan adayını açıkladı

Saadet Partisi tarafından açıklanan listede, 5 büyükşehir belediye başkan adayı, 26 il belediye başkan adayı, 212 ilçe belediye başkan adayı ve 34 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplamda 277 aday açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine Ali Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediyesine Süleyman Demirel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine Levent Baştürk, Malatya Büyükşehir Belediyesine Osman Cemali Marasalı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine Feti Pehlivan aday gösterildi.



