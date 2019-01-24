AK Partili Ünal: Maduro'yu tanımamak Venezüella halkını tanımamaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Maduro, halkının desteği ile meşru şekilde seçilmiş bir siyasetçidir. Nicolas Maduro'yu tanımamak, Venezüella halkını tanımamaktır" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Venezüella'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesi sonrası gelişen olaylara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mahir Ünal, paylaşımında "Maduro, halkının desteği ile meşru şekilde seçilmiş bir siyasetçidir. Nicolas Maduro'yu tanımamak, Venezüella halkını tanımamaktır. Meşru otoriteye saldırarak bütün siyasi ve demokratik değerleri ayaklar altına alarak yapılan darbeci operasyonlara karşı duruyoruz" ifadesini kullandı.

Maduro, halkının desteği ile, meşru şekilde seçilmiş bir siyasetçidir. @NicolasMaduro'yu tanımamak, Venezuela halkını tanımamaktır. Meşru otoriteye saldırarak, bütün siyasi ve demokratik değerleri ayaklar altına alarak yapılan darbeci operasyonlara karşı duruyoruz. #WeAreMADURO — Mahir Ünal (@mahirunal) January 24, 2019

​Mesajının sonunda Ünal, "#WeAreMADURO" sosyal medya etiketine de yer verdi.