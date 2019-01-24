AK Partili Ünal: Maduro'yu tanımamak Venezüella halkını tanımamaktır

Mahir Ünal, paylaşımında "Maduro, halkının desteği ile meşru şekilde seçilmiş bir siyasetçidir. Nicolas Maduro'yu tanımamak, Venezüella halkını tanımamaktır. Meşru otoriteye saldırarak bütün siyasi ve demokratik değerleri ayaklar altına alarak yapılan darbeci operasyonlara karşı duruyoruz" ifadesini kullandı.
Maduro, halkının desteği ile, meşru şekilde seçilmiş bir siyasetçidir. @NicolasMaduro'yu tanımamak, Venezuela halkını tanımamaktır. Meşru otoriteye saldırarak, bütün siyasi ve demokratik değerleri ayaklar altına alarak yapılan darbeci operasyonlara karşı duruyoruz. #WeAreMADURO— Mahir Ünal (@mahirunal) January 24, 2019
Mesajının sonunda Ünal, "#WeAreMADURO" sosyal medya etiketine de yer verdi.
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