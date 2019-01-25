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03:04 25 Ocak 2019
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçakta gazetecilerle

    Erdoğan: Rusya da YPG'nin Menbiç'i boşaltacağını söylüyor

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti dönüşünde gazetecilere açıklama yaptı. Menbiç'teki son gelişmeleri değerlendirdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik / Maksim Blinov
    Putin ile Erdoğan, 2019’un ilk görüşmesini gerçekleştirdi: Şubatta üçlü zirve yapılacak
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Moskova dönüşü uçakta konuştu.

    TRT Haber'in aktardığına göre Erdoğan, “Şu anda Menbiç’te, bizdeki rakamlar itibariyle bin PYD/YPG'li var. Yok diyenler var ama, bizdeki bilgilerde sayı bu. Şehrin nüfusunun yüzde 85-90'ı Sünni Araplardan oluşuyor. Oranın gerçek sahiplerinin kim oldukları belli. Bugün gelinen nokta itibarıyla, Rusya da Amerika Birleşik devletleri de PYD/YPG'li’nin Menbiç'i boşaltılacağını söylüyorlar. Temennimiz odur ki boşaltılır ve Fırat'ın doğusuna bunlar gönderilir” şeklinde konuştu.

    Suriye'de Türkiye'nin hedefinde terör örgütlerinin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'de, Menbiç'te, Fırat'ın doğusunda güvenlik ve istikrarı sağlayacak kabiliyetteyiz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti “PYD/YPG konusundaki pozisyonumuz da açık ve nettir. Biz Suriye’deki Kürt kardeşlerimizin güvenliğini herkesten daha fazla önemsiyoruz. Yani, bu konuda terör örgütü PYD/YPG ile Kürt kardeşlerimizi aynı kefeye koymanın izah edilir hiçbir yanı yoktur.”

    'ADANA MUTABAKATI ÖNEMLİ BİR ADIMDI'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
    Erdoğan: Adana mutabakatı yeniden gündeme gelmeli
    Gündemde Putin'in hatırlattığı Türkiye ve Suriye arasında 1998 yılında imzalanan Adana Mutabakatı da vardı.

    Adana Mutabakatı’nın 'önemli bir adım' olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun Türkiye’nin bölgedeki ağırlığını hissettirebileceği önemli bir anlaşma olduğu kanaatindeyim. Türkiye’yi buraya kim davet etti diyenlere karşı o mutabakatı masaya getirmemiz lazım. Altında baba Esed’in yetkililerinin imzası var. O mutabakatın iyi değerlendirilmesi lazım” dedi.

    'ASTANA RUHUNUN CANLI TUTULMASI ÖNEMLİ'

    Astana sürecini sona erdirme gayreti içinde olanlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye'de henüz son düzlüğe girildiğini hissetmiyoruz. Orada halen bayağı iş var diye düşünüyorum. Biz Astana sürecini sona erdirme gayreti içinde olanlara karşı sürecin önemi üzerinde duruyoruz. Astana ruhunun canlı tutulması önemlidir. Suriye'de anayasa komisyonu meselesi var. Bu konuda birileri ipe un seriyor. Birileri biz burada varız, siz yoksunuz havasında” şeklinde konuştu.

    RUSYA İLE VİZE SERBESTİSİ

    Türkiye-Rusya bayrağı
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Türkiye’yle vize için görüşmeler aralıksız devam ediyor
    Türkiye ile Rusya arasında vizesiz seyahat konusunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin son aşamaya geldiğini belirtti, "Putin'in imzasını bekliyor" açıklamasını yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova dönüşü, “YSK’nın açıklaması ile 18 Şubat’tan sonra biz de ikinci aşamaya geçeceğiz. Kampanya burada yerelleşme sürecine giriyor. Çalışmalar iyi gidiyor. YSK takvimine göre 23 Şubat’ta mitinglerin başlaması var. Sonra hep beraber meydanlara çıkacağız. Televizyon programları vesaire hepsi yürüyecek. Temennim odur ki inşallah 31 Mart akşamı ülkem güler, ülkem sevinir. İnşallah layık olanlar yerel yönetimlerde iş başına gelir” açıklamasında bulundu.

    'FAZIL SAY KENDİNİ DÜNYADA İSPAT ETMİŞ BİR KARDEŞİMİZ'

    Fazıl Say - Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
    Fazıl Say'dan eleştirilere yanıt: Türkiye için doğru bulduğum şeyi deniyorum
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davetli olarak gittiği Fazıl Say konseri de soruldu. "Fazıl Say, kendini, bulunduğu alanda dünyada ispat etmiş bir arkadaşımız, kardeşimiz. Bize düşen nedir? Bununla iftihar etmektir" dedi, sözü sanat ile ilgili projelere getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Harbiye Kongre Merkezi’nin yanında Cemal Reşit Rey’i yaptık. Onu biz yıkarken her tarafı ayağa kaldırdılar. Dedik ki daha güzelini, daha büyüğünü yapıyoruz, biraz sabırlı olun. Türkiye’nin opera binası yoktu. Harbiye Kongre Merkezi 3 bin kişilik bir yarı opera binasıdır. Bizde gizli kalmış öyle şeyler var ki. Sultanahmet’te at meydanı denir. Tarihi kayıtlara baktığımız zaman orada millet bahçesi var. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi biz onları meydana çıkaracağız. Bunları meydana çıkarmak bir aşk işidir” dedi.

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    Etiketler:
    vizesiz seyahat, Rusya-Türkiye ilişkileri, YPG/PKK, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Menbiç, Suriye, Rusya, Türkiye
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