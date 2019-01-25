Türkiye’de üniversite okuyan Suriyeli sayısı 20 bin 701'e ulaştı

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye'de üniversite okuyan Suriyeli öğrenci sayısına yönelik araştırmayı inceledi.

PRNet'in Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'de üniversite okuyan Suriyeli öğrenci sayısı 20 bin 701 olarak görüldü.

Bu öğrencilerin 7 bin 721'i kadınlardan oluşurken, 12 bin 980 kişinin erkeklerden oluştuğu saptandı. Rapor 2017-2018 dönemine ait son verileri yansıtırken, en çok Suriyeli öğrencinin İstanbul'da eğitim gördüğü kaydedildi.

4 bin 323 Suriyeli öğrenciye ev sahipliği yapan İstanbul'u, 2 bin 48 öğrenci ile Gaziantep takip etti. Buna karşın en az Suriyeli öğrencinin Şırnak ve Tunceli'de yer aldığı gözlendi. Bu illerde öğrenim gören Suriyeli üniversiteli sayısı sadece 1 olarak kayıtlara geçti.