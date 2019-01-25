Kayıt
11:24 25 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Onursal Adıgüzel

    CHP'li Adıgüzel: Atı çalan Üsküdar'ı geçemeyecek

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, usulsüz seçmen kayıtlarıyla ilgili yaptıkları itirazları değerlendirdi. "Taşıma suyla değirmen dönmeyecek. Atı çalanlar Üsküdar'ı geçemeyecekler" diyen Adıgüzel, sandık güvenliğiyle ilgili 'vatandaşlara sorumluluk düştüğünü' söyledi.

    31 Mart yerel seçimleri öncesi seçmen kayıtlarına dönük Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapılan itirazlar devam ediyor.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    YSK Başkanı Güven: Mükerrer, sahte, hayali seçmen yok
    CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Üsküdar'da 7 bin 42, Çatalca'da 4 bin 4, İzmir Foça'da 4 bin 2, Malatya Yazıhan'da bin 700, Sivas Gemerek'te bin 215, Ankara Etimesgut'ta bin 585 ve Eskişehir Sivrihisar'da bin 158 yığma seçmene (seçim için bir yerden bir başka yere kaydırılan seçmen) itiraz ettiklerini belirtti.

    Seçmenlere dönük yaptıkları itirazların bazı yerlerde mahkemelerce bazı yerlerde de seçim kurullarınca reddedildiğini belirten Adıgüzel, yerel seçimlerin genel seçimlerden farklı olduğunu vurguladı.

    Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın sorularını yanıtlayan Adıgüzel, Adil Seçim Platformu'nun faaliyetine devam ettiğini ve diğer siyasi partilerle birlikte seçimin güvenli geçmesi için çalışma yürüteceklerini söyledi. Adıgüzel'in açıklamaları şöyle:

    'İÇİŞLERİ BAKANI'NIN YALAN SÖYLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI'

    31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi seçim güvenliği için Cumhuriyet Halk Partisi de çalışmalara başladı. Seçim güvenliğine dair ilk aşamada neler yapılıyor?

    Bi De Bunu Dinle
    CHP'li Adıgüzel'den seçim güvenliği ve 24 Haziran yorumu
    - Seçim güvenliğini üç aşamaya ayırmak gerekiyor. Biz çalışmaya 4 Ocak'ta seçmen listelerini alarak başladık. Daha öncesinde de çalışmalarımız sürüyordu ve geçmişteki çalışmalarımızı değerlendirerek devam ediyoruz. Derinlemesine analizler yapmaya başladık ve bugün YSK'nın yaptığı birçok düzenleme ve geri adım Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvuruları üzerinden oldu. Yaşları büyük olan seçmenlerle orada sistemli bir açığı gösterdik örneğin. Derinlemesine yaptığımız analizlerle Türkiye'de kaç tane Suriyelinin oy kullanacağını gösterdik oradaki seçmenlere ve İçişleri Bakanı'nın yalan söylediği ortaya çıktı. Revize edilmek zorunda kaldı. 10 Ocak itibariyle taşınmalar bitti, şimdi son listelere bakıyoruz ve derinlemesine analizlerimiz sürüyor. O sayılardaki değişiklikleri de değerlendireceğiz.

    'SEÇİMİN ASIL SORUNU YIĞMA SEÇMENLER'

    Eminönü'nde Erdoğan'ın seçim afişleri altında hayat
    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
    CHP'li Özel: Erdoğan'ın 24 Haziran'da yüzde 100 oy aldığı sandıklardaki seçmen sayısı fırladı
    - İncelemelerde yığma seçmenleri gördük. Bu seçimin asıl sorunu yığma seçmenler. Yani bir yerden bir yere kaydırılan seçmenler. Türkiye'de baktığınız zaman kendi seçmen sayısından çok göç almış ilçeler var. Buralarda analiz yaptık ve itirazlarımızı ilettik. Artvin'de 500, İstanbul Üsküdar'da 7 bin 42 seçmene itiraz edildi. Bunların bir kısmı kabul gördü. Biz itirazlarımızı sürdürüyoruz. Bu sonuçta yerel seçim, herkes kendi bölgesinin yönetimi için oy kullanıyor. Kendi yaşayacağı bölgenin kaderini belirliyor. Bunun dışarıdan müdahaleye açık olmaması gerekiyor. Sinop'ta 1 oyla belediye başkanı belirlenmişti ve Yalova'da hatırlarsanız 8 oyla seçim iptal edildi, 250 oyla başkan belirlendi. Bunun için bu kaydırmalar ve seçmen listelerinin özensiz hazırlanması bazı sorunlara yol açıyor. Bunlara özellikle vurgu yapıyoruz. İlk aşamada çalışmalarımızı büyük bir tempoyla 973 ilçede sürdürüyoruz. İntranet alt yapımız, 973 ilçe başkanımızın ulaşabildiği bir sistemimiz var. Orada listeler, analizler anında paylaşılıyor.

    'OBJEKTİF DAVRANMAYAN SEÇİM KURULU TEMSİLCİLERİ REDDEDİYOR'

    Usulsüz seçmenlere ilişkin YSK'ya itirazlarınızı yaptınız, bir kısmı kabul gördü bir kısmı da reddedildi. Kaç başvurunuz reddedildi? Reddedilme gerekçeleri nelerdi?

    Halk oylamasında yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak.
    © Sputnik / Erhan Demirtaş
    Yerel seçimler öncesi 'hayali seçmen' iddiası: 1 daireye 20 seçmen kaydedilmiş
    - Yığma seçmenlerle ilgili itirazlar yerelde yapılıyor ve biz sistemde görüyoruz. İstanbul'da on binlerce seçmene itiraz ettik. Üsküdar'da 7 bin 42, Çatalca'da 4 bin 4, İzmir Foça'da 4 bin 2, Malatya Yazıhan'da bin 700, Sivas Gemerek'te bin 215, Ankara Etimesgut'ta bin 585, Eskişehir Sivrihisar'da bin 158… Böyle sayılardan bahsediyoruz. Bazı itirazlarımız kabul görmüyor. Objektif davranmayan seçim kurulu temsilcileri bunları reddediyorlar.

    — Örneğin bazı yerlerde hakimler tespit yaptırmıyor ve ret kararı veriyorlar. Bir belediye başkanı yardımcısının veya meclis üyesinin evinde 40-50 kişi yaşıyor gözüküyor. İstanbul'da bir apartman dairesinde 40-50 kişinin yaşaması akla mantığa uygun bir iş değil. Ama yaşayabileceklerini söylüyorlar. Minareyi çalan kılıfına uydurmuş oluyor. Ama taşıma suyla da değirmen dönmeyecek. Atı çalanlar Üsküdar'ı geçemeyecekler. Seçmen taşıyarak, iki bin oradan bin oradan kaydırarak hallolmayacak durumlar var Türkiye'de. Ekonomik kriz var. Bir bunalım var. Buna çözüm üretip oy toplaması gereken iktidar, ayak oyunlarına başvuruyor. Burada kaybetme korkusu olan AKP'nin yönetimindeki ilçeleri görüyoruz genellikle.

    'ASIL GÖREV YSK'NIN'

    YSK Başkanı Sadi Güven geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali" dedi. Güven'in sözlerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf : Youtube
    Mansur Yavaş: 2014'teki seçimde 550 sandık YSK'ya gelmedi, kayıtları bende var
    - Listeleri özensiz hazırlıyorlar. 165 tane seçmen listesi gönderdik, "158 tanesi doğrudur" diyor. Sonra "mükerrer seçmen hayali seçmen yok" diyor. Ayrıca biz başka listeler de gönderdik. Çift isimli seçmenler var bütün bilgileri tutan. Bunların da bir kısmını kapattılar sistemde. Kendisi zaten itiraf ediyor 158'i doğru derken. Biz bunun milyonlarca olduğunu iddia etmiyoruz. Biz bu hayalet seçmen, yığma seçmenleri takip etmekle yükümlüyüz. Ama asıl görev YSK'nın. YSK seçmen listelerini derinlemesine analiz etmeli. Bu analizlerini bizle paylaşmalı, hataları düzeltmeli. Onlar bize temiz bir şekilde listeleri gönderseler, görevlerini yapıyor olsalar bunları hiç konuşmuyor olurduk. Ama o 165'lik listeyi CHP BİTEM gönderdi. Biz istiyoruz ki bu seçimi şeffaf bir hale getirelim. Kontroller yapılsın, bu sorunlar yaşanmasın. YSK'nın görevi sadece İçişleri Bakanlığı'ndan listeyi alıp partilere göndermek değil onu değerlendirmektir de.

    'HATALARIMIZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da zaman zaman 'küskün seçmenlere' ilişkin açıklamalar yapıyor. Sandıkta görevli olan ama hayal kırıklığına uğrayan küskün sandık görevlileri de var. Sandık görevlisi olacaklar için mesajınız var mı?

    Halk oylamasında yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak.
    © Sputnik / Erhan Demirtaş
    'Sahte seçmen kayıtlarına yenileri eklendi'
    - Hatalarımız olduğunu biliyoruz. Hatalarımızdan ders çıkarmak da görevimiz. Ama bir algı eksikliği var. Sayın genel başkanımız, 'Ben bu seçimlerin meşru olduğunu düşünmüyorum' diyor. Bunu söylerken de seçmen listelerinin hazırlanmasından başlayarak o kadar çok ihlal olduğunu biliyor ki. Sandık başında sistemsel bir manipülasyona ihtiyaç yok. Sistemli olarak paket oylar atıldı biliyorsunuz. Birçok yerde tespitler yapıldı. Devletin bütün imkanları birileri için seferber ediliyor. Burada ciddi bir eşitsizlik var. Devletin kaymakamları, valileri, memurları tarafgir bir tutum sergiliyor ve sonra diyorlar ki, 'Bu seçim meşru.'

    — Bizim 24 Haziran'da şöyle bir eksiğimiz oldu. Çok hızlı açıklayacağımızı söyledik ama sistemsel sorundan çok veri akışından kaynaklanan sorun yaşadık. Bunu da Türkiye'nin dört bir yanından aynı hızla veri gelmemesiyle açıklayabiliriz. Anadolu Ajansı'yla aynı hızda açıklayamadık ama bunu denetlemek, kontrol etmek vatandaşlarımızın elinde. Bu seçim yerel seçim olması sebebiyle herkes kendi evinin önünü süpürecek. Nasıl olacak? İstanbul Tuzla'da yaşayan seçmenlerimiz, ortalama bine yakın sandıkları vardır, o bin sandığa sahip çıkacaklar, toparlayacaklar, İstanbul'un 39 ilçesi de aynı senkronize çalışmayı yaparsa sonuç hızlı bir şekilde bize ulaşacak. Önemli olan itiraz süreçleri içerisinde ıslak imzaları ilçe başkanlıklarında buluşturup, itirazları yapıp toplamda birleştirebilmek. Devletin polislerine iş yaptıran bir Anadolu Ajansı var. Ona karşı önce sokaktaki oylarına sahip çıkan, sayan, bunun seçim kuruluna doğru gitmesini sağlayan vatandaşımız var. Vatandaşlarımız gelsinler ellerini taşın altına koysunlar. Bu bir yerel seçim.

    '24 HAZİRAN'DA CHP İSTANBUL'DA ÇOK İYİ SINAV VERDİ'

    Onursal Adıgüzel
    © AA /
    CHP'li Adıgüzel: Seçimde gerekirse yapay zeka kullanacağız, YSK da sonuçları bizden öğrenecek
    - 24 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da çok iyi bir sınav verdi. 28 bin 825 tutanak vardı 24 Haziran'da İstanbul'da. Hepsi internet sitemizde fotoğraflarıyla yayınlandı. İstanbul'u kazanırsak Türkiye'de bahar gelecek. Bunu aynı zamanda Ankara, Antalya, Adana, İzmir, Mersin için de söylüyorum. Buralarda da çok iyi organizasyon yapan arkadaşlarımız var. Bu seçimlerde herkes kendi göbeğini kesecek. Urfa'daki gecikse de İstanbul'daki sonuçları arkadaşlarımız hızlı bir şekilde görüp gidip evlerinde rahat uyuma fırsatını yakalayabilecekler. Seçim hilelerinden korkmak yerine kentin nasıl daha iyi yönetilebileceği üzerine kafa yoralım. 25 yıldır İstanbul'un, Türkiye'nin birçok kentinin rant odaklı, tarihe ve doğaya saygı duymadan yöneten bir anlayış var. Bunlara karşı ortak aklı insanı, doğayı merkezine alan hayatı gerçekleştirelim.

    'CHP, SEÇİM GÜVENLİĞİNE DAİR DİĞER SİYASİ PARTİLERLE ORTAK ÇALIŞACAK'

    24 Haziran seçimlerinde diğer siyasi partilerle Adil Seçim Platformu çatısı altında seçim güvenliğine dair çalışmalar yürüttünüz. 31 Mart yerel seçimlerinde diğer siyasi partilerle ortak çalışmanız olacak mı?

    — Yine bir çalışmamız var. Adil Seçim Platformu görevine devam ediyor. Algılar çok farklı yürüyor Türkiye'de. Bazı haksızlıklar da oldu. Özeleştiriler de yapıldı. Önemli olan sürekliliğin olması. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Biz her zaman olduğu gibi kendi çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi görevlilerinin kullandığı bir sistematiği var. Bu seçimde de burada yürüyeceğiz ama bu sürece katkı sunmak isteyen bütün arkadaşlarımıza da elimizden gelen desteği sağlayacağız.

    İlgili konular:

    ‘Hakkari'de bir daireye 1108 seçmen kaydedilmiş'
    Seçmen sayısının nüfusundan fazla olduğu iddia edilen Ulukışla Belediye Başkanı'ndan yanıt
    'YSK listesinde yaşı 100 ile 165 arasında değişen 6 bin 389 seçmen var'
    'Tatil köyünde bir dairede 52 seçmen tespit edildi'
    'Samsun’da ahır ve samanlıktan seçmen çıktı'
    Yaşar Okuyan: Benim sülalemde 180 yaşında bir seçmen var
    Seçmen kayıtlarına ilişkin iddialar Meclis gündemine taşındı: 'FETÖ'nün kapatılmış yurtlarında yüzlerce adres görünmekte'
    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP, Sadi Güven, Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Doğu Anadolu’da kar manzaraları
    Sputnik objektifinden Doğu Anadolu’da kar manzaraları
    Karikatür
    'Maduro, Venezüella'nın meşru lideri, ABD'nin yaptıkları çok tehlikeli'
    İnfografik
    Rusya'nın yurt dışındaki askeri üsleri ve barış gücü misyonları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet