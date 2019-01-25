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12:32 25 Ocak 2019
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    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

    Kılıçdaroğlu ve Akşener kameraların karşısına geçti: Sonuçlar inşallah iyi olacak

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde yapacakları iş birliğine dair açıklama yaptı. İki isim de, "Sonuçlar inşallah iyi olacak" dedi.

    CHP ile İYİ Parti arasında süren iş birliği görüşmeleri, yerel seçimlere üç aydan az bir süre kala tamamlandı.

    Son görüşmeyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gerçekleştirdi.

    Bu kapsamda iş birliği için 27 ilde mutabakata varıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti'ye, İstanbul'un Üsküdar ilçesi ise CHP'ye bırakıldı. Muğla'da Bodrum, Ankara'da Etimesgut ilçesinde iki parti de kendi adayını çıkaracak.

    İki lider, görüşme sonrası kameraların karşısına birlikte geçti. 

    KILIÇDAROĞLU: GÜZEL BİR DEMOKRASİ GELENEĞİNE İMZA ATIYORUZ

    Ortak basın toplantısında ilk sözü Kemal Kılıçdaroğlu aldı. "Yine güzel bir demokrasi geleneğine ortak bir imza atıyoruz. Cumhuriyet tarihindeki ilk kez demokrasi ve geniş bir işbirliğini İYİ Parti ile ile hayata geçiriyoruz" diyen Kılıçdaroğlu,  "Beraber yaşamak huzur içinde yaşamak vatandaşa hizmet etmek ve kuruşun hesabını vatandaşa vermek istiyoruz. Biz barış istiyoruz, demokrasi istiyoruz. Bizler bu demokrasi anlayışını, uzlaşma kültürünü bu bağlamda Türkiye'nin önüne koyduk. Bunun için mutluyum" ifadesini kullandı. 

    AKŞENER: İŞ BİRLİĞİNİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

    Kılıçdaroğlu'nun ardından sözü Akşener aldı. "Yerel seçimde ne yapacağız muhtar, il belediye, ilçe başkanı, büyükşehir belediye başkanı seçeceğiz" diyen Akşener, şöyle devam etti:

    — Savaş tamtamları eşliğinde kutuplaştırıcı olmamalıyız. Ne Sayın Kılıçdaroğlu ne de ben bugüne kadar cumhur ittifakını oluşturan iki siyasi partiye taciz eden bir tabir kullanmadık. Ama bu insanların tümüne hakaret etmek, onları yok zannetmek, Türkiye'yi yönetme iddiasında bulunan, yönettiğini zanneden insanlar için utanç vericidir. Bu iş birliğinin Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sonuçlar da iyi olacak diye düşünüyorum.

     

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