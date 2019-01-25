Nihat Hatipoğlu'ndan eleştirilere yanıt: Hepinizle mahşerde karşılaşacağım

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Nihat Hatipoğlu, kendisine yönelik eleştirilere Twitter'dan yanıt verdi: "Yıllardır aleyhime yazanlar, saldıranlar, hakaret edenler, iftira atıp yalan haberleri yayanlar. Hepinizle mahşerde karşılaşacağım."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atadı. Erdoğan'ın kararının ardından Hatipoğlu'nun sosyal medyada yaptığı açıklamalar hatırlatılarak eleştiriler yöneltildi.

Son olarak 'Sosyal medya günahları' açıklamasıyla gündeme gelen Hatipoğlu, paylaşım ve beğeniler konusunda herkesin dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, "Harama girmeyin, yanlış haber paylaşmayın, araştırmadan kişi hakkında yorum yapmayın. İftirayı paylaşmış olabilirsiniz" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, daha önce de, "Teyze kızı, amca kızı, hala kızı, dayı kızı hepsi caiz olan evliliklerdir" diyen Hatipoğlu, banyoda çıplak yıkanmama tavsiyesinde bulundu. Eşcinselliği 'illet hastalık' olarak niteleyen Hatipoğlu, Yüzüklerin Efendisi filminin, Hz. Süleyman'ın hayatından esinlendiğini ileri sürdü.

Hakkındaki eleştirilere Twitter'dan yanıt veren Hatipoğlu, "Yıllardır aleyhime yazanlar, saldıranlar, hakaret edenler, iftira atıp yalan haberleri yayanlar. Hepinizle mahşerde karşılaşacağım. Merak etmeyin, hepinize hakkımı helal edeceğim. Peygamberimin, kin ve nefreti yasakladığını duyduğumdan bu yana O'nun huzurunda hak aramaktan vazgeçtim" paylaşımında bulundu.