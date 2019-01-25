Erdoğan: Topçu Kışlası'nın orijinaline uygun mimari tasarımlarını yaptırıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Moskova'da gerçekleştirdiği zirve dönüşü uçakta ülke gündemine dair açıklamalar yaptı.

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer Fazıl Say'dan eleştirilere yanıt: Türkiye için doğru bulduğum şeyi deniyorum

Fazıl Say konserini değerlendiren Erdoğan, "Fazıl Say, kendini, bulunduğu alanda dünyada ispat etmiş bir arkadaşımız, kardeşimiz. Bize düşen nedir? Bununla iftihar etmektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Topçu Kışlası'yla ilgili olarak da "Orijinaline uygun mimari tasarımlarını yaptırıyorum. Orayı ihya edeceğiz" dedi. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Harbiye Kongre Merkezi'nin yanında Cemal Reşit Rey'i yaptık. Onu biz yıkarken her tarafı ayağa kaldırdılar. Dedik ki 'Daha güzelini, daha büyüğünü yapıyoruz, biraz sabırlı olun.' Türkiye'nin opera binası yoktu. Harbiye Kongre Merkezi 3 bin kişilik bir yarı opera binasıdır. AKM olayını gündeme getirdim, kıyametler koptu. 'Burada opera binası yapacağız' dedik. Çıldırdılar. Şimdi oranın temelini atıyoruz. Daha büyük ve işlevsel bir opera binası. Aynı şekilde hani çok kızdıkları Taksim'deki Kışla. O Topçu Kışlası'nın aslını bir görseniz, 'Yazıklar olsun burayı yıkanlara' dersiniz. O kadar muhteşem bir eser. Onun orijinaline uygun mimari tasarımlarını yaptırıyorum. Orayı ihya edeceğiz."

'BUNLARI MEYDANA ÇIKARMAK BİR AŞK İŞİDİR'

Taksim Camii'nin bitmek üzere olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Onun karşısında Maksem'in arkasına Taksim Camii'ni yapıyoruz. O da bitmek üzere. Bütün bu neyi getirecek? İstanbul'da doğru düzgün meydan yoktu. Taksim'de trafiği alta aldık, Taksim meydana kavuşuyor. Bir taraftan o tarihi kışla ortaya çıkacak, öbür taraftan opera muhteşem eser olarak geliyor, öbür tarafta Taksim Cami… O da muhteşem eser olarak ortaya çıkıyor. Bizde gizli kalmış öyle şeyler var ki… Sultanahmet'te At Meydanı denir. Tarihi kayıtlara baktığımız zaman orada millet bahçesi var. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi biz onları meydana çıkaracağız. Bunları meydana çıkarmak bir aşk işidir. Yerel seçimlerde meydana gelecek bir başarı, yerel ve merkezi yönetimle el ele vererek süratle halletme imkânı getirecektir" diye konuştu.