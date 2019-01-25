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17:15 25 Ocak 2019
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    Yeldeğirmeni Çocuk Yurdu

    Yeldeğirmeni yurdu kapatıldı: Suriyeli 2 gence tecavüz iddiası

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Kadıköy'de bulunan Yeldeğirmeni Çocuk Destek Merkezi kapatıldı. Mahalle sakinleri yurdun kapatılmasını geçtiğimiz aylarda yaşanan tecavüz olayına bağlarken yurt yetkilileri ise binanın depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltıldığını belirtti. Ayrıca, yabancı uyruklu çocukların polis merkezlerindeki nezarethanelerde kaldığı ortaya çıktı.

    Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yeldeğirmeni Çocuk Destek Merkezi 1 Ocak'ta kapatıldı.

    2014 yılından sonra mültecilere hizmet veren yurtta 13-18 yaş aralığında 60 genç kalıyordu. Yurdun kapanmasıyla ilgili çeşitli iddialar var. Yurt yetkilileri, merkezin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle bakanlıktan gelen talimatla kapatıldığını söylerken mahalle sakinleri daha önce de benzer olayın yaşandığı yurdun Temmuz ayındaki tecavüz skandalının ardından kapatıldığını iddia etti. Binanın bundan sonra Sosyal Hizmetler Merkezi olarak faaliyet göstereceği öne sürülüyor.

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    '2 ÇOCUK TECAVÜZE UĞRADI'

    İddiaya göre, Yeldeğirmeni Çocuk Destek Merkezi'nde kalan Suriye uyruklu 15 yaşındaki R.U. ve 12 yaşındaki A.H., 28 Temmuz 2018'de mahallede marketi bulunan evli ve bir çocuk babası 60 yaşındaki R.Y. Ö.'nin tecavüzüne uğradı. Çocukların durumu yurt yetkililerine bildirmesi üzerine, çocukların psikolog eşliğinde ifadeleri alınarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Şüpheli R. Y. Ö. yakalanarak gözaltına alındı ve çıkartıldığı mahkeme tarafından da tutuklandı.

    Mahalle sakinlerinden Maya Atacanova, "28 Temmuz'da talihsiz bir olay yaşandı. Çocukların ikisi tecavüze uğradı. O olaydan sonra çocuklar 1 ay içinde hızlıca başka illere dağıtıldı. Çocukların bana gelip yaşadıkları olayı anlatması sonrasında karakola giderek şikayetçi oldum. Yurt müdürlüğüne bilgi verdim. Bu konuyla ilgili bir dava açıldı ve şüpheli kişi şu an tutuklu, dava süreci devam ediyor" dedi.

    'O ÇOCUKLAR İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞTIM'

    Yurtta başka bir şehre gitmek istemeyen mülteci çocukların ise sokaklarda kaldığını iddia eden Atacanova, "Benim kafeme gelerek birlikte oyun oynadığımız çocukların birçoğu benimle bile vedalaşamadı. Gittiklerini duydum. Bir yere yollanamayan çocuklar ise yurdun yanında bulunan parkın içinde aylarca kaldılar. O çocuklar için bir şeyler yapmaya çalıştım. Kimi çocuğu bildiğimiz güvendiğimiz kişilerin yanına işe yerleştirdik. Çocukların hala birçoğunun sokaklarda olduğunu duyduk, kimi mendil satıyor, kimisi ise dilendiriliyor. Suriye, Kazakistan ve Türkmenistan uyruklu çocuklardı. Şu an birçoğu sokaklarda… Yaklaşık 10 gün önce bir tanesi buraya geldi. Mendil satmaya çalışıyor, küçücük çocuklar bunlar. Bu çocuklara destek çıkabilmek için aramadığım yerler kalmadı. Mülteci çocuklara yardımcı olabilecek derneklere varıncaya kadar her yeri aradım fakat kimse bu çocuklarla ilgilenmedi. Bu çocukların barınabilecekleri, okuyabilecekleri hiçbir yer bulamadım. Kendi imkanlarımızla bu çocuklara yemek ve giysi ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Bizim elimizden gelen bu kadar. Yetkililerden bu çocuklar için sıcak bir yuva, okuyabilecek, düzgün büyüyebilecek bir yer istiyoruz. Bu çocuklar bizim çocuklarımız bunların sokakta olmamaları gerekiyor" diye konuştu.

    Mahalle sakinlerinden Nuray Kerkük ise, "Merkezde yaşanan bazı talihsiz olaylar yüzünden kapatıldığını öğrendim. Kimsesiz buluğ çağındaki çocuklar için böyle bir merkezin İstanbul gibi büyük bir metropolde olması şart. Yetkililerden bu soruna bir çözüm bulmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

    Anaokulu / Çocuk
    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
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    KOLLARI OLMAYAN BİR ÇOCUK ABD BURSU KAZANIP GİTTİ

    Mahalle sakini Elif Kireşci de "Onların orada yalnız olmadığını hissettirmek, onları mahallede düşünen kardeşleri olduğunu göstermek için gidiyorduk. Gerçekten çok mutlu oluyorlardı, hatta bazen yemekhanede çok coşup dışarı çıkmak istiyorlardı. Onları öğretmenleri eşliğinde yılbaşlarında yağmur yağsa bile okulun yanında bulunan parka götürüyorduk. Öğretmenler, eşleri ve bebekleri bile bize katılıyorlardı. Bu sene mahallede bu yurtla ilgili çocuklara yönelik cinsel saldırı olayından sonra yılbaşına doğru yurdun kapatıldığını öğrendik. Çocukların bazılarının başka şehirlerde, bazılarının ise sokakta kaldığını öğrendim. Bizi en çok etkileyen şey ise çocuklara yönelik bu saldırı olayıydı. Bu bizi çok yıprattı, yurdun kapatılmasını istemiyoruz. Çocuklar bir taraftan şiddet mağduru olmuşlar, bir taraftan da yuvalarından olmalarını istemeyiz. Bu isteklerimizin dışında yurdun tekrar açılmasını, hatta yurtta bu çocuklarımıza bir meslek eğitimi verilmesini isterim. Çocukların kapı dışarı edilmesine vicdanım el vermiyor. Yurtta kalan Afganistanlı bir çocuk vardı. Memleketinde meydana gelen bir patlamada iki kolunu kaybetmişti. Bu çocuk İstanbul'da bir yüzme kulübüne gidiyordu. Daha sonra ABD bursu kazanarak yurtdışında yaşamaya başladı" dedi.

    'KÜÇÜK MÜLTECİ ÇOCUKLAR İÇİN YURT YAPILSIN'

    Yeldeğirmeni Çocuk Destek Merkezi'nde 18 yaşına geldiği için yurttan çıkartılan ve 1 yıl merkezin yanında bulunan parkta kalan 5 çocuktan birisi olan 18 yaşındaki Suriye uyruklu Macit S., "18 yaşıma girdiğim için yurttan çıkartıldım. 5 arkadaşımla birlikte 1 yılı bu parkta geçirdik" dedi.

    3 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini belirten Macit S. "2 yıl Yeldeğirmeni Çocuk Destek Merkezi'nde yaşadım. Yurt kapandığı için çocuklar da bir süre burada bizimle kaldı. Küçük çocuklar parkta yatmasın. Sokaklarda yağmur var, her şey var yeni bir yurt açılmasını talep ediyorum. Parkta yaşadığımız zaman çevrede bulunan lokantalarda fazla yemek varsa istiyorduk bize yardım ediyorlardı" dedi.

    Öte yandan, Sözcü'den Tugay Saday'ın haberine göre, ortada kalan çocuklardan bazılarının da bölgedeki polis merkezlerinin nezarethanelerinde kaldığı öğrenildi.

    2018 YILINDA 1200 MÜLTECİ ÇOCUK YURTLARDAN KAÇTI

    Bu arada emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre İstanbul genelinde 2018 yılında bin 200 yabancı uyruklu çocuğun yurtlardan kaçarak sokaklarda kaldığı öğrenildi. İstanbul genelinde 13-18 yaş aralığındaki mülteci erkek çocukların barınması için başka bir yer olmadığı kaydedildi.

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    Etiketler:
    karakol, Yeldeğirmeni Çocuk Yurdu, Kadıköy
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