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17:44 25 Ocak 2019
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    Haluk Hepkon

    Haluk Hepkon: FETÖ tehlikesi olduğunda çoğu masa altına saklanıyordu ama Yılmaz Özdil ve Kırmızı Kedi'ye saldırırken son derece cesur olabiliyorlar

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    Türkiye
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    Kırmızı Kedi Yayınları sahibi Haluk Hepkon, Yılmaz Özdil'in koleksiyon versiyonu 2500 TL'ye satılan 'Mustafa Kemal' kitabıyla ilgili konuştu. Hepkon, "Türkiye'de FETÖ tehlikesi ve yürüttüğü operasyonlar olduğunda çoğu masa altına saklanıyordu ama şimdi Yılmaz Özdil ve Kırmızı Kedi'ye saldırırken son derece fütursuz ve cesur olabiliyorlar" dedi.

    Lise öğrencisi Ata Mollaoğlu, Yılmaz Özdil tarafından yazılan ‘Mustafa Kemal’ kitabının 2 bin 500 liraya satılmasına tepki göstererek İstiklal Caddesi’ndeki harçlıklarından biriktirerek aldığı 57 adet ‘Nutuk’ kitabını dağıttı.
    © Fotoğraf : İHA
    Lise öğrencisi, Yılmaz Özdil'e tepki olarak ücretsiz 'Nutuk' dağıttı
    Haluk Hepkon, CRI Türk'te Kâmil Erdoğdu'nun hazırlayıp sunduğu Manşet programında yaptığı açıklamalarda, Türkiye'de Mustafa Kemal ve Cumhuriyet Devri ile kazanımlarının giderek unutturulmaya çalışıldığı bir dönemde, bu konuları yeniden toplumun gündemine getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

    'ORTAOKUL VE LİSEYE YÖNELİK YENİ BİR VERSİYON DAHA HAZIRLIYORUZ'

    Mustafa Kemal kitabını bir proje olarak planladıklarını belirten Hepkon, şunları söyledi:

    "Öncelikli olarak kitabın kendisi ve ardından çocuk versiyonu olarak hazırlanan serisi yayınlandı. Kitap basıldığında, Türk yayıncılık tarihine geçecek inanılmaz bir başarı gösterdi. Çok satan kitaplara bakıldığında, mesela 'Şu Çılgın Türkler' kitabını ele alırsak, 2004 yılında çıkmıştı ve yaklaşık 15 yılda 1 milyon 100 bin gibi sayıya ulaştı. Türkiye'nin en çok satan kitabının yaklaşık 15 senede ulaştığı tiraja Mustafa Kemal kitabı neredeyse 2 ayda ulaştı. Çocuk kitaplarının arkasından da bunun belli sayıda basılan ve daha çok koleksiyonerlere yönelik prestij kitabı versiyonunu çıkarttık. Yakında İngilizce ve Almancası çıkıyor. Ayrıca Azerbaycan'da yayınlanacak. Çin'de Yilin yayınevi ile anlaştık, kitap orada da çıkacak. Şimdi kitabın ortaokul ve liseye yönelik yeni bir versiyonunu daha hazırlıyoruz. Sonunda bir belgesele kadar gidecek. Yılmaz Özdil'in geçen gün bir köşe yazısında da yazdığı gibi oratoryosu ve çocuk tiyatrosu hazırlanacak."

    'SÖZ VERİLEN BAĞIŞLAR YAPILDI'

    Hepkon, 2500 TL'ye satılan Mustafa Kemal prestij yayınının gelirleriyle ilgili gündeme gelen tartışmalara ilişkin ise "Hem Darüşşafaka hem de Vefa Lisesi'ne bağış yapıldı ve bunlar şimdiye kadar Türkiye'de rastlanmamış meblağlardır. Önümüzdeki dönemde de köy okullarına yönelik çalışmalarımız olacak" ifadelerini kullandı.

    'ÇOK BÜYÜK BİR YAYINCILIK OLAYIDIR'

    Yılmaz Özdil
    © Fotoğraf : Twitter
    Kitabı 2 bin 500 TL'ye satılan Yılmaz Özdil, bazı isimlere tepkili: Hayal kırıklığı
    Kitabın prestij baskısına gelen eleştirilerle ilgili de açıklamalarda bulunan Hepkon, şunları söyledi:

    "Çıktığı andan itibaren dört aydır en çok satan kitap olan Mustafa Kemal'in yanı sıra iki buçuk milyon çocuk kitabı çıkartmak çok büyük bir yayıncılık olayıdır. İnsanlar, Türkiye'nin içine düştüğü duruma olan tepkilerini, Cumhuriyete ve onun kurucusuna olan özlemlerini bu kitaba sahip çıkarak gösterdiler. Bence iktidarın, muhalefetin ve sosyal bilimcilerin bu yayıncılık başarısından çıkarması gereken önemli dersler var. Koleksiyonerler için çıkartılacak olan versiyonu zaten ekim ayında ilan etmiştik ki zaten böyle bir şey önceden söylememiş olsaydık bile bu muazzam ilgiden sonra zaten prestij baskısının çıkartılması gerekirdi. Bu kitaba özel baskı yapmayacağız da hangi kitaba yapacağız? Bu prestij kitabı saat 9'u 5 geçe satışa çıktığında sadece 3 dakika sonra hatta 5 bin kişi vardı. Bu ilgiyi son derece doğal buluyorum. Doğal bulmadığım konu ise hem yazarımıza hem de yayınevimize karşı yönetilen küfür ve karalama kampanyasıdır. Bu insanlar koleksiyoner sayısını ilk kez duyuyormuş gibi davranıyorlar ancak birçoğunun ilk defa duymadığını çok iyi biliyorum. Bu tür bir çalışma Türkiye'de de dünyada da ne ilk ne de son kez gerçekleştiriliyor. Burada aslında, Mustafa Kemal kitabının sadece dört ayda yarattığı muazzam etkiden çekinenlerin yürüttüğü kirli bir propaganda faaliyeti var. Tam dört gündür insanlar her türlü edep ve haysiyeti bir kenara bırakarak açıkça küfrediyor, karalıyor ve utanmazca yalan söylüyor. Herkes elinde hesap makinesiyle kitabın gelirini hesaplıyor tuhaf bir biçimde. Biz, bu propaganda faaliyetini yürüten insanların bir kısmını geçmişten hatırlıyoruz. Türkiye'de FETÖ tehlikesi ve yürüttüğü operasyonlar olduğunda çoğu masa altına saklanıyordu ama şimdi Yılmaz Özdil ve Kırmızı Kedi'ye saldırırken son derece fütursuz ve cesur olabiliyorlar. Dikkate almıyor ve yolumuza devam ediyoruz."

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    Etiketler:
    açıklama, Mustafa Kemal kitabı, CRI Türkçe, Kırmızı Kedi Yayınevi, Haluk Hepkon, Yılmaz Özdil
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