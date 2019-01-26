Kentte gün boyunca etkisini gösteren ve saatteki hızı 30 kilometreyi aşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
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İlçede yağmurun da yağmasıyla zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.
Fırtınada, Altınkum Sahili'ndeki Poseidon Heykeli devrildi.
Balıkçılar, teknelerini Taşburun Limanı'na demirledi.
Öte yandan Çine ilçesinde fırtınada bir apartmanın çatısı uçtu, Söke ilçesinde ise elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi.
Aydın'daki fırtınada Poseidon Heykeli devrildi https://t.co/GVikateFgh pic.twitter.com/e5TJxatVYU— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 25, 2019
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