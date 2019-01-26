Kayıt
04:12 26 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

    AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Venezüella'da bir tiyatro oynandı

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Venezüella'da Ulusal Meclis Başkanı muhalif Juan Guaido'nun kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etmesine ilişkin, "Venezüella'da bir tiyatro oynandı. Demokratik ahlak her şeyin başıdır. Bir ülkenin başkanı diğer ülkenin başkanına "Seni tanımıyorum" diyemez" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
    © REUTERS / STRINGER
    Kalın: Erdoğan, Maduro'ya 'Kardeşim, dik dur yanındayız' dedi
    Çan Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi'nin açılışına katılan Turan, burada yaptığı konuşmada, tarımın bölge coğrafyasında önemli bir unsur olduğunu söyledi.

    Turan, Türkiye'de geçen yıl 11 milyon lira tarım desteği verildiğini belirterek "Bizim asla zayıflama ihtimalimiz yok. Zayıfladığımız an dünyada olanları biliyorsunuz. Suriye'yi görüyorsunuz, zayıf hükümet varsa neler olacağını biliyorsunuz. O yüzden küresel operasyonlara karşı bir Cumhur İttifakı ortaya kondu, Türkiye'nin daha güçlü olması için sistemin değişmesi, başkanlık sistemi gibi önemli iddialarla beraber yola devam etmesi için büyük adımlar atıldı" diye konuştu.

    ''BİR ÜLKENİN BAŞKANI ÇIKTI, 'SEN DEĞİL, SEN BAŞKANSIN' DEDİ'

    Turan, Türkiye'nin istikrarının devam etmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Venezuela'da bir tiyatro oynandı. Demokratik ahlak her şeyin başıdır. Bir ülkenin başkanı diğer ülkenin başkanına "Seni tanımıyorum" diyemez ama gördünüz, bir ülkenin başkanı çıktı "Sen değil, sen başkansın" dedi. Eğer 15 Temmuz'da bu ülke, bu millet devletine sahip çıkmasaydı bugün biz de atanmış vali gibi atanmış başkanlarla yola devam ediyorduk ama halkımız meseleye el koydu, gazi oldu, şehit oldu ve gereğini yaptı. Bir millet kendi değerleriyle ayağa kalkar ve gereğini yapar ama başka ülkenin araya girmesi olmaz. 'Dünya beşten büyüktür' iddiamızın ne kadar gerçekçi olduğunu bir kez daha görmüş olduk."

    'AYAĞININ KIYMETİ OLANIN BU YOLDA İŞ YOK'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Halil Sağırkaya
    Erdoğan, AK Parti'nin Ordu adaylarını tanıttı: Trenden inenler binemedi, binemez
    Türkiye'nin asla zayıflamayacağını belirten Turan şunları kaydetti: "Ülkemize yan bakanlara asla izin vermeyeceğiz, saflarımızı daha çok sıklaştırarak yolumuza devam edeceğiz. Ayağının kıymeti olanın bu yolda iş yok. Bu yol dikenli, darbe girişimi olacak, iftira olacak, dedikodu olacak ama pes etmeyeceğiz. Bu millet 17 yıldan beri bize her talebimizde oy verdi. Ekonomik sorun oldu, sabretti. Darbe girişimi oldu, canını verdi. O yüzden bizim bu millete vefa borcumuz var, can borcumuz var. Asla mazeret üretmeyeceğiz. Belediyemizin, muhtarımızın ne talebi varsa mazeret üretmeksizin istediklerini yapacağız. Türkiye'de asla zayıflık olmadan Türkiye'nin istikrarının devam etmesi lazım. Tek bayrak, tek vatan, tek devlet, tek millet anlayışı güçlü olacak."

    Konuşmaların ardından edilen duanın ardından kültür merkezinin açılışı yapıldı.

    İlgili konular:

    Venezüella’da kendisini 'geçici başkan' ilan eden Guaido açık hava toplantıları yapacak
    Kolombiya: ABD'ye Venezüella'yı işgal etmesi için üs temin etmeyeceğiz
    Pentagon: Venezüella'ya herhangi bir gemi veya uçak sevkiyatı talimatı almadık
    Etiketler:
    AK Parti, Juan Guaido, Nicolas Maduro, Bülent Turan, Venezüella, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Topçu Kışlası'nın yapılması planlanan Gezi Parkı alanı ve Taksim Camii
    Taksim Camii ve Topçu Kışlası alanı havadan görüntülendi
    Karikatür
    Guaido ABD'den yardım istedi, Pompeo '20 milyon dolarlık insani yardıma hazırız' dedi
    İnfografik
    Rusya'nın yurt dışındaki askeri üsleri ve barış gücü misyonları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet