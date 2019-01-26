AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Venezüella'da bir tiyatro oynandı

Turan, Türkiye'de geçen yıl 11 milyon lira tarım desteği verildiğini belirterek "Bizim asla zayıflama ihtimalimiz yok. Zayıfladığımız an dünyada olanları biliyorsunuz. Suriye'yi görüyorsunuz, zayıf hükümet varsa neler olacağını biliyorsunuz. O yüzden küresel operasyonlara karşı bir Cumhur İttifakı ortaya kondu, Türkiye'nin daha güçlü olması için sistemin değişmesi, başkanlık sistemi gibi önemli iddialarla beraber yola devam etmesi için büyük adımlar atıldı" diye konuştu.
''BİR ÜLKENİN BAŞKANI ÇIKTI, 'SEN DEĞİL, SEN BAŞKANSIN' DEDİ'
Turan, Türkiye'nin istikrarının devam etmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Venezuela'da bir tiyatro oynandı. Demokratik ahlak her şeyin başıdır. Bir ülkenin başkanı diğer ülkenin başkanına "Seni tanımıyorum" diyemez ama gördünüz, bir ülkenin başkanı çıktı "Sen değil, sen başkansın" dedi. Eğer 15 Temmuz'da bu ülke, bu millet devletine sahip çıkmasaydı bugün biz de atanmış vali gibi atanmış başkanlarla yola devam ediyorduk ama halkımız meseleye el koydu, gazi oldu, şehit oldu ve gereğini yaptı. Bir millet kendi değerleriyle ayağa kalkar ve gereğini yapar ama başka ülkenin araya girmesi olmaz. 'Dünya beşten büyüktür' iddiamızın ne kadar gerçekçi olduğunu bir kez daha görmüş olduk."
'AYAĞININ KIYMETİ OLANIN BU YOLDA İŞ YOK'
Konuşmaların ardından edilen duanın ardından kültür merkezinin açılışı yapıldı.
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