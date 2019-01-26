AK Parti'li İsmet Yılmaz: Adayımıza oy vermeniz kıyamet günü beraat belgelerinizden biri olacak

Milli Savunma ve Milli Eğitim bakanlıkları da yapan Yılmaz'ın partisinin Sivas adayına oy isterken kullandığı sözler sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
Yılmaz, "Hilmi Bilgin'e desteğinizi bekliyorum. Hilmi Bilgin'e vereceğiniz destek, yarın ruz-i mahşerde (kıyamet günü) beraat belgelerinizden (kurtuluş) biri olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
AK Parti'li İsmet Yılmaz: Adayımıza oy vermeniz kıyamet günü sizlerin beraat belgelerinizden biri olacak https://t.co/pZRWtWRmhp pic.twitter.com/omAYLjtxjl— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 26, 2019
Odatv, Yılmaz'ın bu sözleri AKP'nin Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin için AKP Gençlik Kolları'ndan oy isterken sarf ettiğini aktardı.
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