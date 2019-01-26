AK Parti'li İsmet Yılmaz: Adayımıza oy vermeniz kıyamet günü beraat belgelerinizden biri olacak

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz’ın Sivas’ta partisinin adayına oy isterken kullandığı sözler sosyal medyada tepki çekti. Yılmaz, "Hilmi Bilgin'e vereceğiniz destek, yarın ruz-i mahşerde (kıyamet günü) beraat belgelerinizden (kurtuluş) biri olacak diye düşünüyorum” dedi.