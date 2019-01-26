Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gaziantep aday tanıtım toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep aday tanıtım toplantısında konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

— Gaziantep tüm dünyaya insanlık dersi verdi. Teröristlerden arındırılan bölgenin yeniden ayağa kaldırılmasında çok büyük sorumluluk üstlendi.

— Yaklaşık iki hafta önce, Fırat Kalkanı harekatı bölgesinin idari yapılanmasını yürütürken görevi başında vefat eden Gaziantep Vali Yardımcımız Ahmet Turgay İmamgiller'e Allah'tan rahmet diliyorum.

— Ülkemizin huzurunu bozmak, fitne sokmak için çırpınan içerideki gafillere, teröristlere, ajanlara itibar etmeyen Gaziantepli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

— Cumhur ittifakı ile kurduğumuz gönül birliğine özellikle sahip çıkacak ve inşallah hep birlikte en yükseğe çıkaracağız. Gaziantep'ten rekor oy oranı bekliyorum.

Ayrıntılar geliyor.