Soylu: Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı

İçişleri Bakanı Soylu, "23 Ocak'ta Erzurum'da arkadaşlarımız çok başarılı bir operasyona imza attılar. Bu başarılı operasyon çerçevesinde orada güçlü iradeyle, arkadaşlarımızın gayretiyle 1 ton 535 kilo eroin yakalanarak, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı" açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

© AA / Mustafa Çiftçi Soylu: Dün, zamanın en büyük yakalaması gerçekleşti

Uyuşturucu örgüt liderlerine yönelik başarılı operasyonlar yaptıklarını söyleyen ve yakalanan uyuşturucu örgüt lideri sayısının 80 olduğunu ifade eden Soylu şöyle devam etti: "2018 yılının aralık ayında Erzincan'da o gün için tek seferde Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalaması olan 1 ton 271 kilo eroin ele geçirmiştik. Yine 2018'in son günlerinde İpsala sınır kapısında 1.5 ton esrar ele geçirmiştik.

© AA / Bilal Kahyaoğlu Soylu: Bir tane okulun etrafında uyuşturucu satıcısı görün, istifa etmeyen namerttir ve alçaktır

Şimdi 23 Ocak'ta Erzurum'da arkadaşlarımız çok başarılı bir operasyona imza attılar. Bu başarılı operasyon çerçevesinde orada güçlü iradeyle, arkadaşlarımızın gayretiyle 1 ton 535 kilo eroin yakalanarak, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı. Bu müjdeli haberi hemen Cumhurbaşkanımızla paylaştık, bugün 27'si. 4 gündür arkadaşlarımızın ortaya koymuş olduğu gayretli takip neticesinde bu olayı kamuoyuyla paylaşmadan aslında işin ucuna ulaşmak istediler.

En nihayetinde orada sadece onu taşıyan kişi ele geçirilmedi. Hemen ilgili istihbarat çalışmalarıyla birlikte bu işin organizatörüne de aynı şekilde suç şebekesinin liderine de dün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçarken enselenerek, hemen polisimizin de uçağıyla gözleri bağlı şekilde Erzurum'a getirilerek, teslim edildi. Allah'a şükürler olsun. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve buradan onlar için alkış istiyorum."