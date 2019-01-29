Eren Erdem: 'Adalet Orucu'na başlıyorum

CHP eski milletvekili Eren Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 31 Mart yerel seçimlerinde belediyelerde gösterilecek adayların belirlendiği parti meclisi (PM) toplantısının ardından cezaevinden açıklamalarda bulundu.

Erdem'in paylaşımları şu şekilde;

"Dün gerçekleşen PM toplantımıza katılıp oy kullanamamış olmanın büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Hele ki partimizin demirbaşı bazı isimlerin 1-2 oy ile listeye girememesi çok daha üzücü oldu…

Gelecek PM toplantısında oy kullanmak icin cezaevine dilekçe yazdım. Kolluk nezaretinde toplantıya katılmayı talep ettim 60 PM üyesinden biri oy kullanamıyor… Adalet.

Bu arada, bugün itibari ile Adalet Orucuna başlamış bulunmaktayım".

Erdem, paylaşımının sonunda gelişmelere dair bir bildiri de paylaştı.