AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Tunç Soyer yorumu: Mesele baba-oğul değil, tarihin yüküne cevap verilmeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'de katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.
'HDP, CHP ÜZERİNDEN KENDİ AJANDASINI GERÇEKLEŞTİRİYOR'
HDP'nin 3 büyükşehirde aday çıkarmayacağını açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çelik, "HDP, CHP üzerinden kendi ajandasını gerçekleştiriyor. İttifakın CHP tabanında karşılık bulacağına inanmıyorum" ifadesini kullandı. CHP'deki aday belirleme krizine değinen Çelik, "Kavga vatandaşın daha iyi hizmet alması için değil" görüşünü dile getirdi.
TUNÇ SOYER TARTIŞMASI
NE OLMUŞTU?
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilmesi bazı kesimlerde rahatsızlık yarattı. CHP'nin resmi olarak iş birliği içerisinde bulunduğu İYİ Parti, Tunç Soyer ismine 12 Eylül darbesi döneminde ülkücüleri yargılayan askeri savcı Nurettin Soyer'in oğlu olması nedeniyle karşı çıktı.
Soyer'in adaylığının açıklanması sonrası ise İYİ Parti tarafından şu açıklama yapıldı:
— Aday tespitlerinde her kesimi kucaklayacak ve aynı zamanda toplumun belirli kesimlerinin de hassasiyetlerini dikkate alarak bir tercihte bulunulması önceliğimiz iken, son CHP PM'de Sayın Soyer'in aday gösterilmesi ile birlikte parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)