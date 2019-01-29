AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Tunç Soyer yorumu: Mesele baba-oğul değil, tarihin yüküne cevap verilmeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Tunç Soyer hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "Mesele baba-oğul değil, tarihin yüküne cevap verilmeli" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'de katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'un, İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'na girememesiyle ilgili konuşan Çelik, "İçeri alınmaması skandal, uluslararası soruşturma açılmalı" dedi.

'HDP, CHP ÜZERİNDEN KENDİ AJANDASINI GERÇEKLEŞTİRİYOR'



HDP'nin 3 büyükşehirde aday çıkarmayacağını açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çelik, "HDP, CHP üzerinden kendi ajandasını gerçekleştiriyor. İttifakın CHP tabanında karşılık bulacağına inanmıyorum" ifadesini kullandı. CHP'deki aday belirleme krizine değinen Çelik, "Kavga vatandaşın daha iyi hizmet alması için değil" görüşünü dile getirdi.

TUNÇ SOYER TARTIŞMASI



© AA / Doğukan Keskinkılıç Akşener'den Tunç Soyer yorumu: Babadan oğula suç geçmez

Ömer Çelik, İYİ Parti ile CHP arasındaki Tunç Soyer tartışmasıyla ilgili olarak da konuştu. Çelik, "Mesele baba-oğul değil, tarihin yüküne cevap vermeli" dedi.

NE OLMUŞTU?

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilmesi bazı kesimlerde rahatsızlık yarattı. CHP'nin resmi olarak iş birliği içerisinde bulunduğu İYİ Parti, Tunç Soyer ismine 12 Eylül darbesi döneminde ülkücüleri yargılayan askeri savcı Nurettin Soyer'in oğlu olması nedeniyle karşı çıktı.

Soyer'in adaylığının açıklanması sonrası ise İYİ Parti tarafından şu açıklama yapıldı:

— Aday tespitlerinde her kesimi kucaklayacak ve aynı zamanda toplumun belirli kesimlerinin de hassasiyetlerini dikkate alarak bir tercihte bulunulması önceliğimiz iken, son CHP PM'de Sayın Soyer'in aday gösterilmesi ile birlikte parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır.