Peygamber olduğunu iddia eden Evrenesoğlu'nun internet sitelerine erişim engeli kararı

Diyanet İşleri Başkanlığının talebi üzerine, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince, kendisini 'mehdi' ve 'resul' ilan eden İskender Evrenesoğlu'na ait 5 internet sitesine erişim engeli getirilmesine karar verildi.

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Evrenesoğlu'na ait olduğu belirlenen Kur'an-ı Kerim meali ve tefsir yayını yapan internet sitelerinin, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca yapılan inceleme sonunda "İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu" tespit edildi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin edindiği bilgilere göre Kurul, yayınlara erişiminin engellenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulundu.

Talebi değerlendiren Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu sitelerin 'İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğuna' hükmederek, sitelerin erişimini engelledi.

DAĞITILANLARIN TOPLATILMASINA VE İMHA EDİLMESİNE KARAR VERİLEBİLİR

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kur'an-ı Kerim meallerinin Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca, Diyanet İşleri Başkanlığı, kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen inceleneceği ya da incelettirileceği bildirilmişti.

Kararnamede, inceleme sonunda "İslam'ın temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu Kurul tarafından tespit edilen meallerin, Başkanlığın yetkili ve görevli merciye müracaatı üzerine, basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılanların toplatılmasına ve imha edilmesine karar verilebileceği" ifade edilmişti.

Kararnamede ayrıca, "yayının internet ortamında yapılması halinde, Başkanlığın müracaatı üzerine, bu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesinin yetkili kurumlardan istenebileceği" kaydedilmişti.

İskender Evrenesoğlu, kendisine vahiy geldiğini ve peygamber olduğunu, "Risalet Nurları" isimli kitabın ise vahiy yoluyla Allah tarafından yazdırıldığını iddia ediyor.