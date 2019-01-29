Peygamber olduğunu iddia eden Evrenesoğlu'nun internet sitelerine erişim engeli kararı

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin edindiği bilgilere göre Kurul, yayınlara erişiminin engellenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulundu.
Talebi değerlendiren Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu sitelerin 'İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğuna' hükmederek, sitelerin erişimini engelledi.
DAĞITILANLARIN TOPLATILMASINA VE İMHA EDİLMESİNE KARAR VERİLEBİLİR
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kur'an-ı Kerim meallerinin Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca, Diyanet İşleri Başkanlığı, kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen inceleneceği ya da incelettirileceği bildirilmişti.
Kararnamede ayrıca, "yayının internet ortamında yapılması halinde, Başkanlığın müracaatı üzerine, bu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesinin yetkili kurumlardan istenebileceği" kaydedilmişti.
İskender Evrenesoğlu, kendisine vahiy geldiğini ve peygamber olduğunu, "Risalet Nurları" isimli kitabın ise vahiy yoluyla Allah tarafından yazdırıldığını iddia ediyor.
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