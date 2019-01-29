İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 9+2 dışında alınan her şey bir başarı kriteridir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde çıtayı çok yükseğe koymadıklarını vurguladı. İYİ Parti'nin 9 ilçe, 2 belde belediyesi olduğunu kaydeden Akşener, "9+2 dışında alınan her şey bir başarı kriteridir" dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Sputnik'in de aralarında bulunduğu basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldiği kahvaltıda CHP ile yaptıkları seçim işbirliği ve yerel seçim hazırlıklarına ilişkin soruları yanıtladı.



Seçimde hilelerin sandık başında olacağını kaydeden Akşener, "Yazılım üzerinden yıllarıdır yapılan bir şey var, bu yalan. Yani bugüne kadar buradan beş verip de oradan çıktı olarak yüz oy alınan bir yazılım yeryüzünde yok" diye konuştu.

Akşener, kampanya sürecinde Denizli ve Balıkesir'e CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte gideceklerini de açıkladı.

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Seçim işbirliği yapılan her yerde İYİ Parti seçmeninin CHP adayına, CHP seçmeninin de İYİ Parti adayına oy vermeye yönlendirileceğini vurgulayan Akşener, bu ilkenin İzmir için de geçerli olduğunu söyledi.

'HDP İLE HAŞIR NEŞİRLİK İKTADAR VE ORTAĞI PARTİSİ İLE DAHA YAKIN OLUYOR'

HDP ile ittifak iddialarına ‘çok ayıp' diyen Akşener, HDP'nin kendilerini de desteklemediğini kaydetti. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ile AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı görüşmesine atıf yapan Akşener, "HDP'nin AK Parti ile olan ilişki biçimiyle muhalefet partileriyle olan ilişki biçimi arasında dağlar kadar fark var. Birbirlerine alışıklar, çözüm süreci götürdüler, birbirlerinin huylarını sularını biliyorlar. HDP ile haşır neşirlik iktidar ve ortağı partisi ile daha yakın oluyor ve göreceğiz bu seçimde kim kimi destekliyormuş" dedi.

Bir tane PKK'lıya taş atmamış adamların kendisini PKK ile yanyana gelmekle suçladığını ifade eden Akşener, "İnanamıyorum, inanamıyorum" diye konuştu.

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Akşener'e, İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal da soruldu. İstifanın tek taraflı, saygı duyulması gereken bir karar olduğunu kaydeden Akşener, Akkal'ın ise baştan aşağı çelişkilerle dolu bir açıklaması olduğunu söyledi. Akşener, "Bu şüpheleri ile Manisa birinci sıradan milletvekili seçilirken, bu şüpheler bu arkadaşımıza niye engel olmadı? Niçin ‘ben olmuyorum' diyerek birinci sıradan istifa etmedi?" dedi. Akkal'ın dilinin iktidar partilerinin son zamanda oluşturduğu dil olduğunu belirten Akşener, şöyle devam etti:

"Sanıyorum kendisine bu metin imzalatılmış. İmzalatanlara ve imzalayanlara sormak lazım; ama buradaki temel çelişki şudur, başından beri şüphelenmiş bu işten ama millet ittifakının adayı olarak milletvekili seçildi arkadaş. Madem bu şüpheler gerçeğe dönmüş, milletvekilliğinden de istifa etmeli. Böyle bir ağır şüpheyi ortadan kaldırmak üzere istifa etmeli."

'ADAYLARIMIZ YÜKSEK POLİTİKA YAPMAYACAKLAR'

Bu seçimin bir yerel seçim olduğunu vurgulayan Akşener, adaylarının yüksek politika yapmayacaklarını anlattı.

"Kazanırlarsa kazanacaklar, kazanamazlarsa da rakiplerini tebrik edecekler, bu kadar" diyen Akşener, kutuplaştırmayan, insanları birbirlerinin karşısına dikmeyen, proje konuşan, o şehrin sorunlarını ve çözümlerini konuşan, birbirlerini suçlamayan bir dille seçime gideceklerini belirtti.

© AA / Emin Sansar Akşener: Türkiye'nin bekasıyla yerel seçimlerin bir alakasını kuramıyorum

"Yerel seçimlerin Türkiye'nin bekası ile ne alakası olduğunu anlayabilmiş değilim" diyen Akşener, şöyle devam etti: "Koltuklar tehlikede değil netice itibariyle. Nasıl geldik anlayabilene aşk olsun. Evet, Türkiye beka sorunu yaşamayan bir ülke değil ama yerel seçimlerin beka ile anlayabilmiş değilim. Ben Sayın Erdoğan'ın ağzından yalnız bugüne kadar bekayı duymadım, bol miktarda Sayın Bahçeli söyledi. Rahat olsunlar, ikisinin de koltuklar tehlikede değil. Koltukların bekası sağlam, orada bir sorun yok. Onun için germeden, insanları zor duruma düşürmeden, insanları başkalarının karşısında rezil etmeden bir dilin oluşturulması gerekiyor."

'HİLELER SANDIK BAŞINDA OLUR, YAZILIM ÜZERİNDEN YAPILAN ŞEY YALAN'

Akşener, seçim güvenliğine ilişkin bir soruyu yanıtlarken de, hilelerin sandık başında olacağını belirtti ve "Yani esas mesele sandıktır" dedi. Akşener, "Diyelim ki İYİ Parti'nin sandık görevlisi kumanya yetişmedi kızar giderse, sigara içmeye dışarı çıkarsa, imzalı tutanağı almazsa, o zaman hile olur. Bu yazılım üzerinden yıllarıdır yapılan bir şey var, bu yalan. Yani bugüne kadar buradan beş verip de oradan çıktı olarak yüz oy alınan bir yazılım yeryüzünde yok. Bu bir kısım seçmeni ürkütüp sandığa gitmemesi için ortaya konulan bir ayrı propaganda, psikolojik harekat" dedi.

Sandık başından oyların sayılıp il ve ilçe seçim kurullarında toplanan oyların doğru dürüst bilgisayarlara girilmesine kadar olan sürecin takip edilmesi gerektiğini anlatan Akşener, "Burada uyanık olunması gereken şey sandığın başında durabilmektir" diye konuştu. Akşener, seçmen sandığa giderse, siyasi partiler sandığı korursa sonuçları müthiş değiştirecek şekilde sonuçların çıkmayacağını söyledi.

Akşener, partisinin yerel seçimlerdeki hedefi ve başarı kriterine ilişkin soruyu da yanıtladı. Yerel seçimlerdeki ittifakın kanunda yeri olmadığını hatırlatan Akşener, şöyle devam etti:

"Sanıyorum belediye başkanlıkları üzerinden bir sayım yapılacak, yani ortaklaşma anlamında söylüyorum. Üç büyükşehir bizde, alma ihtimalimizin yüksek olduğu yerlerden bahsediyorum, Manisa, Denizli ve Balıkesir. Mersin'de ayrı ayrı giriyoruz. Mersin'de Sayın Kocamaz ipi göğüsleyecek görünüyor. Özel önem verdiğimiz bir büyükşehir. Bunların alınması hayalim ve hedefim. İller üzerinde bazı çalışmalar yapıldı. Örneğin, Düzce yüksek oranda alınabilir görünüyor, Kırıkkale, Isparta, Niğde öyle görünüyor. Afyon alınmış gibi görünüyor. Elazığ var, Uşak var, Uşak'ta ayrı ayrı giriyoruz, o da aynı Mersin gibi bizim için bir prestij söz konusu olacak. Bu şekilde yola gidiyoruz. Ama bizim toplamda 9 belediyemiz var, 2 de beldemiz var. Bunun üzerine ne koyuyorsak bizim için başarı kriteri olacaktır. "

Çıtayı çok yükseğe koymadıklarını vurgulayan Akşener, "9+2 (9 ilçe, 2 belde belediye) dışında alınan her şey bir başarı kriteridir" dedi.

MHP'DEN İHRAÇ EDİLEN USTA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞINI KABUL ETMEDİ

MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta'ya yönelik bir soruyu yanıtlarken Akşener, Usta ile ihraç edilmesinden sonra bir yemekte biraraya geldiklerini söyledi.

Usta'ya arzu ederse Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını arzu ederse milletvekili olarak partilerine katılabileceğini ifade ettiğini anlatan Akşener, "O da ailesi ile konuşacağını söyledi. Daha sonra Sayın Cihan Paçacı'yı arayarak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını kabul etmediğini ifade etti, milletvekili olarak partimize katılmasına yönelik de biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Son bilgim bu" diye konuştu.

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Akşener, kampanya sürecinde CHP ile ortak miting ya da etkinlik olup olmayacağına ilişkin soruya da yanıtladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Denizli ve Balıkesir'e birlikte ziyaret yapma önerisinde bulunduğunu kaydeden Akşener, kendisinin de buna olumlu yaklaştığını belirtti. Akşener, yerel seçimlerde talep gelmediği taktirde miting yapmayacağını ancak illere gidip ilçe ilçe, esnaf esnaf gezeceğini söyledi.