'Sinan Çetin markası 40 bin liraymış' diyen Cem Özer: Sonuna kadar hakkımı arayacağım

'BENİM KALBİM KIRIK, GÖNLÜMÜ ALMASI LAZIM'
Film setinde yaşadığı kaza sonrası ayağı kırılan Cem Özer tedavi gördüğü hastanede kötüleşmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. 42 gün hastanede yatan Özer ölümden dönmüştü. Masraflarını kendisi karşılayan Özer, filmin yönetmeni Sinan Çetin için "Benim kalbim kırık, gönlümü alması gerek. Benim hastanede ziyaretime geldi. Sırf ne zaman çıkacağım ve filmine devam edeceğimi öğrenmek için" demişti.
"Cem Özer filmde devam etmeyecek. Hakkımızda yalan söylemeseydi devam ederdi ama artık etmeyeceğiz. Bir sözleşme imzaladık, sözleşmeyi biz feshi ediyoruz, kendisini oyundan atıyoruz" diyen Sinan Çetin'in açıklamalarına Cem Özer şu sözlerle karşılık verdi:
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'BEN HASTANE MASRAFLARIMI TALEP EDİYORUM, BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUM'
Sadece ameliyat masraflarını talep ettiğinin altını çizen Özer, "Mahkemeye başvuracağım, ben kırık, çıkığın masrafını talep ediyorum. Başka bir şey istemiyorum. Doktor arkadaşımdı, tutan paranın yüzde 50'sini indirttim. 79 bin TL 'idi 40'a indirttik. Sinan'lar bize 6 bin TL teklif etti. Benim ayağım içinde 8 bin liralık vida var zaten! Sinan Çetin markası 40 bin liraymış demek ki. Bir de hastaneyi ödeyemeyiz diyor" dedi.
‘SİNAN BU FİLMİ KÜLTÜR BAKANLIĞI'NDAN ALDIĞI VE BABASINDAN KALAN EMEKLİLİK PARASIYLA YAPIYOR'
"Sinan'ın elini vicdanına koyup düşünmesi lazım" diyen Özer, Sinan bu filmi Kültür Bakanlığı'ndan aldığı parayla, babasından kalan emeklilik parasıyla yapıyor… Durumu kötü bir yapımcı yazık! Hekimler bilir, kırık çıkıkta emboli atması en yüksek durumdur. Ben bu durumdan dolayı 42 gün yattım. Sinan Çetin'in elini vicdanına koyup düşünmesi lazım. Sette gerek önlem var mıydı? Sinan Çetin bugüne kadar konuşmadı, konuşmadı. Bugün mü konuştu? Her şeyini düzenledi, adamlarını buldu şimdi mi konuşmak aklıma geldi? ‘Cem ağabey boşuna uğraşma' diyorlar. Ben sonuna kadar hakkımı savunacağım" ifadelerini kullandı.
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