'Sinan Çetin markası 40 bin liraymış' diyen Cem Özer: Sonuna kadar hakkımı arayacağım

Sinan Çetin'in Cem Özer ile film anlaşmasını feshettiğini açıklaması üzerine usta oyuncudan konu hakkında bir açıklama geldi. Özer yaptığı açıklamada, "Sinan Çetin markası 40 bin liraymış.‘Cem ağabey boşuna uğraşma’ diyorlar. Ben sonuna kadar hakkımı savunacağım" dedi.

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Kanal D'nin programına açıklama yapan Sinan Çetin'in, ‘Cem Özer'i oyundan attık' demesinin üzerine, Özer "Sinan Çetin markası 40 bin liraymış" cevabı ile karşılık verdi.

'BENİM KALBİM KIRIK, GÖNLÜMÜ ALMASI LAZIM'

Film setinde yaşadığı kaza sonrası ayağı kırılan Cem Özer tedavi gördüğü hastanede kötüleşmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. 42 gün hastanede yatan Özer ölümden dönmüştü. Masraflarını kendisi karşılayan Özer, filmin yönetmeni Sinan Çetin için "Benim kalbim kırık, gönlümü alması gerek. Benim hastanede ziyaretime geldi. Sırf ne zaman çıkacağım ve filmine devam edeceğimi öğrenmek için" demişti.

"Cem Özer filmde devam etmeyecek. Hakkımızda yalan söylemeseydi devam ederdi ama artık etmeyeceğiz. Bir sözleşme imzaladık, sözleşmeyi biz feshi ediyoruz, kendisini oyundan atıyoruz" diyen Sinan Çetin'in açıklamalarına Cem Özer şu sözlerle karşılık verdi:

'SİNAN'IN ÇALIŞMA ŞARTLARINI HERKES BİLİR SÜREKLİ 'ÇABUK ÇABUK' DİYEREK ORTALARDA DOLAŞIR'

"Benim için güzel şeyler de söylemiş sağ olsun. Kendisi iyi bir yönetmendir, onun aleyhinde bir şey söylemedim. Ama ben yalan söylemiyorum ‘Beni çukura attılar demedim ki' tabii ki çukura ben atladım. Orada bir dublör vardı da durun ‘dublör atlamasın, ben atlayayım' da demedim ki. Ama bana kimse de atlama, ‘sen atlarsın ben çekmem' demedi ki, hiçbir önlem alınmadı ki. Bir şey rica ettim, ‘çukurun üstünü aç, ben atlayacağım yeri göreyim. Çukurun içine karton üstüne de minder koyu' dedim. Sadece 5 cm minder koydular, üstünü de açmadılar ben atladığım yeri görmedim. Sinan'ın çalışma şartlarını herkes bilir sürekli ‘çabuk, çabuk' deyip ortada dolaşır. İnsanda bir psikolojik suçluluk hissettirir."

'BEN HASTANE MASRAFLARIMI TALEP EDİYORUM, BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUM'

Sadece ameliyat masraflarını talep ettiğinin altını çizen Özer, "Mahkemeye başvuracağım, ben kırık, çıkığın masrafını talep ediyorum. Başka bir şey istemiyorum. Doktor arkadaşımdı, tutan paranın yüzde 50'sini indirttim. 79 bin TL 'idi 40'a indirttik. Sinan'lar bize 6 bin TL teklif etti. Benim ayağım içinde 8 bin liralık vida var zaten! Sinan Çetin markası 40 bin liraymış demek ki. Bir de hastaneyi ödeyemeyiz diyor" dedi.

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‘SİNAN BU FİLMİ KÜLTÜR BAKANLIĞI'NDAN ALDIĞI VE BABASINDAN KALAN EMEKLİLİK PARASIYLA YAPIYOR'

"Sinan'ın elini vicdanına koyup düşünmesi lazım" diyen Özer, Sinan bu filmi Kültür Bakanlığı'ndan aldığı parayla, babasından kalan emeklilik parasıyla yapıyor… Durumu kötü bir yapımcı yazık! Hekimler bilir, kırık çıkıkta emboli atması en yüksek durumdur. Ben bu durumdan dolayı 42 gün yattım. Sinan Çetin'in elini vicdanına koyup düşünmesi lazım. Sette gerek önlem var mıydı? Sinan Çetin bugüne kadar konuşmadı, konuşmadı. Bugün mü konuştu? Her şeyini düzenledi, adamlarını buldu şimdi mi konuşmak aklıma geldi? ‘Cem ağabey boşuna uğraşma' diyorlar. Ben sonuna kadar hakkımı savunacağım" ifadelerini kullandı.