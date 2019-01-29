MGM'den Akdeniz ve Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
Akdeniz'de ise rüzgarın yarın 07.00-17.00 saatlerinde doğu ve güneydoğu yönlerinden, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6-8 kuvvetinde fırtına, Doğu Akdeniz'in doğusunda zaman zaman 9 kuvvetine ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Denizlere Ait #Meteorolojik #Uyarı!— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 29, 2019
Ege ve Akdeniz'de #Fırtına Bekleniyor! pic.twitter.com/PJiwmI2p8Z
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