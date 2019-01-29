MGM'den Akdeniz ve Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) , Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu. MGM'den yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'in doğusunda zaman zaman 9 kuvvetine ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin öngürüldüğü belirtildi.

© AA / Muhammed Enes Yıldırım Meteoroloji uyardı: Kar gidiyor, sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Akdeniz'de ise rüzgarın yarın 07.00-17.00 saatlerinde doğu ve güneydoğu yönlerinden, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6-8 kuvvetinde fırtına, Doğu Akdeniz'in doğusunda zaman zaman 9 kuvvetine ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

​