'Şişli'den adayım' diyen Sarıgül, DSP'ye geçti

31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimde yeniden aday olmak istediğini açıklayan eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, bugün DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Ankara'da bir araya geldi.

Adaylık için isminin başka ilçelerle anılması nedeniyle geçen hafta CHP'den istifa eden Sarıgül, söz konusu görüşme sonrası resmen DSP'ye geçti.

Aksakal ile birlikte kameraların karşısına geçen Sarıgül, Şişli'de DSP adına yarışacağını açıkladı. Sarıgül, "Kendi evimizde, kendi yuvamuzda bulunmaktan çok mutluyum. Sayın Genel Başkanın açıklamalarına teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Genel Başkanımız Bülent Ecevit o gün beni Şişlili yurttaşlarıma emanet etmişti, Şişli'yi de bana… Yılllardır yolumdan hiç dönmedim. Bu gün de Bülent Ecevit'in bize öğrettiği siyaset kültürünü sürdürerek Genel Başkan Önder Aksakal'la birlikte yolumuza devam edeceğiz. #YeniŞişli pic.twitter.com/EOiogMpFkB — Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) January 30, 2019

​'ŞİŞLİ'Yİ MUSTAFA SARIGÜL'E, MUSTAFA SARIGÜL'Ü ŞİŞLİ'YE EMANET EDİYORUZ'

DSP lideri Aksakal da konuya dair kısa bir açıklama yaptı. Partisinin güvenli bir liman olduğunu belirten Aksakal, "Bu partinin evladı olarak gördüğümüz Sayın Mustafa Sarıgül'ün adaylığı için başvurumuzu yaptık. 31 Mart seçimlerinde Şişli halkının da desteğiyle Şişli'yi Mustafa Sarıgül'e, Mustafa Sarıgül'ü de Şişli'ye emanet ediyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sarıgül, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde yeniden Şişli'den aday olmak istediğini duyurmuştu. Sarıgül'ün ilanı sonrası kulislerde birçok iddia gündeme gelmişti. Bunlardan biri, CHP yönetiminin Sarıgül'ü Eyüpsultan ilçesinden aday göstermek istediğiydi.

Yıllardır çalışmaktan, koşmaktan, mücadele etmekten yorulmayan ben, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum. Yeni Şişli mücadelemde önüme konulan engelleri aşmak için, CHP'den üzülerek istifa ediyorum. https://t.co/nwIN2xBEVf — Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) January 23, 2019

​Söz konusu iddiaya dair herhangi bir yalanlama gelmemesi üzerine Sarıgül, geçen hafta partisinden istifa ettiğini açıkladı. "Bu en azından Şişlililere saygısızlıktır! Buna tepkisiz kalamazdım. Küçük kurnazlıklara teslim olamazdım" diyen Sarıgül, devamında şu ifadeyi kullandı:

— Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha çok yıpranmaması için veya kendi içlerinde ya da benimle ne hesapları olduğunu bilmediğim CHP yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu rahatlatmak adına, yıllarımı verdiğim, içinde olmaktan onur duyduğum ve hep duyacağım Cumhuriyet Halk Partisi'nden üzülerek istifa ediyorum.