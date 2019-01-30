Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması: Bazı kesimler linç kampanyası başlattı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
— Milletimizin safında yer alacağız, malli iradeden taviz vermeyeceğiz. Ülkemizde sayısı az ama sesi çok çıkan bir kesim devlet ile vatandaş arasındaki uçurumun kapanmasından rahatsız.
— Bir kesim, cumhurla cumhuriyetin barışmasını kendilerine tehdit olarak algılıyor. Bunlara göre sanat sadece kendilerinin onay verdiği kalıplarda olduğu sanattır. Bunlara göre müzik sadece belli türlerde olduğu sürece değerlidir.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mülki İdare Amirleri Buluşması'nda konuşuyor https://t.co/P1Dz03LJoA— AA Canlı (@AACanli) 30 января 2019 г.
— Fazıl Say'ın konserinde bulunduğum için memnuniyet duydum. Gerçekten güzel bir müzik ziyafetini hep beraber yaşadık. Ama konsere katıldığım için bazı kesimler linç kampanyası başlattı.
— İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımdan itibaren modern sanatların güçlenmesi için çaba sarfettim.
— Bugün Türk dizileri 156 ülkeye ihraç ediliyor, 500 milyon kişi tarafından izleniyor.
— Sizlerdren 7 gün 24 saat milletimizle iç içe olmanızı istiyorum. Sakın telefonunuz kapalı olmasın.
Ayrıntılar geliyor.
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