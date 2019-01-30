Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması: Bazı kesimler linç kampanyası başlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mülki İdare Amirleri Buluşması'nda konuşuyor. Erdoğan, "Malum kesimler, daha Fazıl Say'ın konser daveti şahsıma ulaştığı andan itibaren büyük bir linç kampanyası başlattılar" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Milletimizin safında yer alacağız, malli iradeden taviz vermeyeceğiz. Ülkemizde sayısı az ama sesi çok çıkan bir kesim devlet ile vatandaş arasındaki uçurumun kapanmasından rahatsız.

— Bir kesim, cumhurla cumhuriyetin barışmasını kendilerine tehdit olarak algılıyor. Bunlara göre sanat sadece kendilerinin onay verdiği kalıplarda olduğu sanattır. Bunlara göre müzik sadece belli türlerde olduğu sürece değerlidir.

— Fazıl Say'ın konserinde bulunduğum için memnuniyet duydum. Gerçekten güzel bir müzik ziyafetini hep beraber yaşadık. Ama konsere katıldığım için bazı kesimler linç kampanyası başlattı.

— İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımdan itibaren modern sanatların güçlenmesi için çaba sarfettim.

— Bugün Türk dizileri 156 ülkeye ihraç ediliyor, 500 milyon kişi tarafından izleniyor.

— Sizlerdren 7 gün 24 saat milletimizle iç içe olmanızı istiyorum. Sakın telefonunuz kapalı olmasın.

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