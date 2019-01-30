'CHP'de Kaftancıoğlu'nun istifasını İmamoğlu engelledi'

CHP'de istifası istendiği belirtilen Canan Kaftancıoğlu'nun durumuyla ilgili olarak İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun devreye girip, istifayı engellediği ileri sürüldü.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz günlerde CHP PM toplantısı sonrası istifasını açıklamış ancak saatler sonra bu kararından vazgeçtiğini bildirmişti.

Bu olayın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kaftancıoğlu'ndan istifasını istediği hatta CHP Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'ya Kaftancıoğlu'nu görevden alma talimatı verdiği de iddia edilmişti.

'İMAMOĞLU DEVREYE GİRDİ'

Odatv'nin haberine göre, istifa krizinde devreye CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu girdi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşüp aradaki gerginliği bitirdi. Sonra da Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun istifasını istemekten vazgeçti.

Kulis bilgilerine göre İmamoğlu'nun araya girmesiyle Kaftancıoğlu ile Genel Merkez arasındaki 'istifa krizi' sona erdi.